Polizei Köln

POL-K: 220202-5-K Fußgängerin von Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt

Köln (ots)

Am Mittwochmittag (2. Februar) ist auf der Aachener Straße in Höhe des Aachener Weihers eine 81 Jahre alte Fußgängerin mit ihrem Hund von einer in Richtung Bensberg fahrenden Stadtbahn der Linie 1 erfasst und tödlich verletzt worden. Trotz der Versuche, die eingeklemmte Frau zu befreien, erlag sie noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die 81-Jährige gegen 13.30 Uhr die Gleise überqueren wollen.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist aktuell im Einsatz und sichert die Unfallspuren.

Der Bahnverkehr und die Aachener Straße sind derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (al/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell