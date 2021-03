Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Firmentransporter, Laptop und Arbeitsgeräte entwendet

Rheine (ots)

An einem Firmentransporter, der an der Felsenstraße auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses geparkt war, haben unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch (24.03.21), 16.45 Uhr, und Donnerstag (25.03.21), 07.30 Uhr. Aus dem Inneren des Ford Transits stahlen die Täter einen hochwertigen Laptop sowie mehrere Arbeitsgeräte. Der Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell