POL-K: 220202-3-K #präsenzimveedel Verabschiedung vom Bezirksdienstbeamten Dieter Lütjans aus der PI 4

Köln (ots)

Ab sofort übernimmt Polizeihauptkommissarin Yvonne Krämer

Mehr als 21 Jahre lang hat Dieter Lütjans die Veedel in der Polizeiinspektion 4 sicherer gemacht. Nun geht der beliebte Veedelspolizist mit einer großen Überraschung in seinen wohlverdienten Ruhestand. Eltern der Gemeinschaftsgrundschule Spoerkelhof schickten am Donnerstagmorgen, den 27.01.2022 ein Filmteam des WDR zu seiner morgendlichen Lieblingsaufgabe, der Schulwegsicherung. Hierbei war Dieter Lütjans für Generationen von Grundschülern das Gesicht der Polizei.

Als Bezirksdienstbeamter war er in den Stadtteilen Fühlingen, Merkenich, Kasselberg, Rheinkassel und Langel stets ansprechbar und hat sich besonders für die Hilfsbedürftigen in unserer Gesellschaft eingesetzt. "Besonders die Arbeit mit Kindern in den Kindergärten oder in den Schulen und der Kontakt zu den Jugendlichen waren mir immer eine Herzensangelegenheit. Auch die Zusammenarbeit mit den Vereinen und Firmen haben mir immer viel Freude bereitet. Die Menschlichkeit war mir in allen Bereichen immer sehr wichtig. Ich blicke auf eine besondere und aufregende Arbeitszeit zurück, die mir stets in guter Erinnerung bleiben wird. Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für das mir entgegengebrachte Vertrauen." so Lütjans. "Ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt und habe mir viel vorgenommen. Ich bin mir sicher, dass man dem ein oder anderen auch in Zukunft noch über den Weg laufen wird und darauf freue mich auch sehr." berichtete der Hauptkommissar.

Der WDR Beitrag (ab Minute 17) ist bis zum 03.02.2022 unter folgendem Link einsehbar:

https://www.ardmediathek.de/video/aktuelle-stunde-oder-aktuelle-stunde-oder-27-01-2022/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTRlZjhkMTQ1LTI4YWEtNGRlYi05NzkxLWY1ODljMzk4Yjg4Ng

Auf Facebook verabschiedet sich Lütjans persönlich: https://www.facebook.com/rheinkassel/posts/3140247909540967

Im fliegenden Wechsel übernimmt Polizeihauptkommissarin Yvonne Krämer ab dem 01.02.2022 die Veedel und ist nun die neue Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger in der PI 4. Sie wechselt aus der Fortbildung der Polizei in den Bezirksdienst nach Chorweiler und ist bereits sehr gespannt auf ihre neuen herausfordernden und spannenden Aufgaben. Die Hauptkommissarin ist 43 Jahre alt und wohnt in Monheim. "Natürlich ist es immer schwer in solche Fußstapfen zu treten, aber ich bin zuversichtlich, dass auch ich den geforderten Aufgaben gerecht werde. Mein persönlicher Anspruch ist hoch und ich freue mich auf viele neue Menschen, die ich in Zukunft kennenlernen darf. Wie mein Kollege Lütjans bin ich auch jederzeit für die Bürgerinnen und Bürger in meinen Veedeln ansprechbar und freue mich auf einen regen Austausch." (jk/de)

