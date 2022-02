Polizei Köln

POL-K: 220201-5-K Notorischer Autoknacker nach Zeugenhinweis gestellt - Haftrichter

Köln (ots)

Am Montagvormittag (31. Januar) hat die Polizei Köln im Ortsteil Porz einen 42 Jahre alten Intensivtäter am Steuer eines zuvor gestohlenen 7er BMW festgenommen. Gegen 9.30 Uhr hatte der Sohn des Fahrzeughalters den Diebstahl der Limousine aus einer Tiefgarage an der Neuehrenfelder Lukasstraße bemerkt und die Polizei alarmiert. Dem Anzeigenerstatter gelang es, den BMW zu orten. Mit diesen GPS-Daten führte die Leitstelle Streifenbeamte gegen 10.20 Uhr auf der Alfred-Nobel-Straße an den Sportwagen heran.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Kriminalkommissariats 45 war der Drogenkonsument vor seiner Festnahme noch in eine weitere Tiefgarage an der Kölner Straße in Porz eingedrungen und hatte aus dort geparkten Pkw unter anderem zwei Luftgewehre und eine Golftasche mit Schlägern gestohlen. Als ein Zeuge ihn zur Rede stellte, hatte er sich mit seiner Beute in dem BMW aus der Tiefgarage entfernt. Bei seiner Festnahme ergaben sich Hinweise, dass der einschlägig Polizeibekannte Betäubungsmittel konsumiert hatte. Zudem konnte er keine Fahrerlaubnis vorweisen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft muss sich der Festgenommene heute vor einem Haftrichter verantworten. (cg/as)

