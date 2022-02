Polizei Köln

POL-K: 220201-2-K Raub mit Messer - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Nach einem Straßenraub auf einen jungen Kölner (14) am Montagabend (31. Januar) gegen 19 Uhr auf der Graf-Adolf-Straße in Köln-Mülheim sucht die Polizei Köln nach einem etwa 20 bis 25 Jahre alten Verdächtigen. Der als schlank beschriebene Unbekannte soll mit einer orangefarbenen Bauarbeiterjacke und einem dunkelblauen Mantel mit Kapuze bekleidet gewesen sein. Nach der Tat soll er mit einem grauen Kleinwagen in Richtung Graf-Adolf-Straße davongefahren sein.

Nach Angaben des Überfallenen bedrohte ihn der Unbekannte mit einem Messer und raubte ihm sein Mobiltelefon. Der Gesuchte soll Deutsch mit starkem ausländischen Akzent gesprochen und einen Mund-Nasenschutz getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 14 zu melden. (mm/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell