Polizei Köln

POL-K: 220131-5-LEV Lokale Schwerpunktaktionen in Wiesdorf und Opladen

Köln (ots)

Mit Blick auf die Verkehrssicherheitsarbeit hat die Polizei auf der Rennbaumstraße in Opladen und der Bismarckstraße in Leverkusen-Wiesdorf gemeinsam mit der Stadt Leverkusen und dem Zoll am Freitag (28. Februar) unter anderem neun Fahrzeuge sichergestellt, deren Betriebserlaubnis durch technische Veränderungen erloschen war. Einen Kleintransporter mit bulgarischer Zulassung zogen die Beamten mit gefährlichen Mängeln aus dem Verkehr.

Im Falle einer 29 Jahre alten Autofahrerin ordneten die Polizisten zudem nach einem positiven Atemalkoholtest von über 1,4 Promille eine Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt in ihrem 1er BMW. Die Frau, die mit ihrer fünf Jahre alten Tochter auf der Bismarckstraße unterwegs war, muss nun mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Den Führerschein der 29-Jährigen stellten die Beamten sicher.

Insgesamt fertigten die Polizisten fünf Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Nötigung und Beleidung.In elf Fällen leiteten die Einsatzkräfte Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis und mangelnder Ladungssicherung ein - zehn weitere Autofahrende konnten ihre Fahrt nach Zahlung eines Verwarngelges fortsetzen. (al/de)

