Polizei Köln

POL-K: 220131-4-K Drei schwerverletzte Radfahrende am Wochenende

Köln (ots)

Am Sonntag (30. Januar) sind nach Verkehrsunfällen im Kölner Stadtgebiet zwei Radfahrer (58, 23) und die Fahrerin (70) eines Pedelecs schwerverletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Im Stadtteil Neuehrenfeld erfasste auf dem Parkgürtel in Höhe der Anschlussstelle Ehrenfeld ein in Richtung Innenstadt auffahrender Nissan (Fahrer: 56) den Radfahrer (58). Nach ersten Erkenntnissen hat der 58-Jährige gegen 14.25 Uhr bei "Rot" die Radfahrerfurt an der Auffahrt zur BAB 57 überquert.

Gegen 18 Uhr zog sich auf der Gleueler Straße in Köln-Lindenthal die 70 Jahre alte Frau bei einem Sturz mit ihrem Pedelec schwere Kopf- und Hüftverletzungen zu. Die Seniorin war aus bislang ungeklärter Ursache auf dem stadteinwärts führenden Radweg zu Fall gekommen.

Auf der Severinsbrücke fuhr gegen 19.15 Uhr ein Seat Ibiza (Fahrer: 27) auf ein vorausfahrendes E-Lastenrad auf. Nach aktuellen Erkenntnissen war der 23-jährige Radfahrer auf der Fahrbahn ins Rechtsrheinische unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls rutschte der Kölner mit seinem vierrädrigen Lastenrad über die Fahrbahn und erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Der Motorraum des Seat Ibiza geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Eigenen Angaben nach soll der aus Burscheid stammende Fahrer unmittelbar vor dem Unfall zur Seite auf den Rhein geblickt haben.(al/cs)

