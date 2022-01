Polizei Köln

POL-K: 220131-6-K Innenminister Herbert Reul verabschiedet Polizeipräsident Uwe Jacob in den Ruhestand

Köln (ots)

Innenminister Herbert Reul hat Polizeipräsident Uwe Jacob am Montagnachmittag (31. Januar) im Polizeipräsidium Köln in den Ruhestand verabschiedet. Mit Übergabe der Urkunde (Foto), die pandemiebedingt in kleiner Runde erfolgte, übernahm Leitende Regierungsdirektorin Miriam Brauns die Amtsgeschäfte als Behördenleiterin in Vertretung. (de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell