Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht im Kreuzungsbereich Eichenstraße/Birkenstraße in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 31. Januar 2021, kollidierte ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst im Kreuzungsbereich Eichenstraße/Birkenstraße auf eisglatter Fahrbahn zunächst mit einem geparkten Pkw und anschließend mit einem Gartenzaun.

Gegen 13:50 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Delmenhorst mit seinem Pkw VW die Eichenstraße, um in die Birkenstraße abzubiegen. Im Abbiegevorgang geriet dieser aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Pkw. Anschließend wendete der 19-Jährige sein Fahrzeug und befuhr die Birkenstraße in Richtung Heimstraße, wo er beim Abbiegen gegen einen Gartenzaun rutschte.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Delmenhorst bei dem 19-jährigen Pkw-Fahrer eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest wies ein positives Ergebnis auf Amphetamine auf, weshalb ihm durch einen Arzt Blut entnommen wurde. Außerdem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des 19-Jährigen.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.500 Euro.

Gegen den 19-Jährigen wurden ein Ermittlungs- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell