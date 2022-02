Polizei Köln

POL-K: 220201-3-K Renault-Fahrer gerät ins Schleudern und fährt gegen Ampelmast

Köln (ots)

Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagmorgen (1. Februar) im Stadtteil Bocklemünd-Mengenich mit seinem Renault gegen einen Ampelmast gefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen soll der Frechener gegen 7 Uhr während eines Überholmanövers auf der Militärringstraße ins Schleudern geraten und in Höhe der Venloer Straße von der regennassen Fahrbahn abgekommen sein. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Polizisten ließen den nicht mehr fahrbereiten Renault abschleppen. (mw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell