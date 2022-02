Polizei Köln

POL-K: 220201-4-K Tatverdächtige Männer stellen sich nach Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 14. Januar, Ziffer 5 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5121695)

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 14. Januar nach zwei Männern nach einer gefährlichen Körperverletzung am Friesenplatz wird hiermit zurückgenommen. Der gesuchte Tatverdächtige (18) stellte sich, nachdem er sich auf den Fotos wiedererkannte, im Beisein seines 19-jährigen Mittäters auf einer Polizeiwache in Dormagen. Den Beiden wird vorgeworfen, am 14. Oktober 2021 auf einem Bahnsteig der Stadtbahnhaltestelle zwei jungen Kölnern (18, 19) mehrfach ins Gesicht geschlagen zu haben. Dem 18-Jährigen wurde bei dem Angriff die Nase mehrfach gebrochen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 51 dauern an. (mw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell