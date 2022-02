Polizei Köln

POL-K: 220203-2-K Kupferkabel gestohlenen - Zeugensuche

Unbekannte haben am Mittwochabend (2. Februar) gegen 20 Uhr die Stahltür eines KVB-Schalthauses auf der Berliner Straße aufgebrochen und Kupferkabel gestohlen. Ein mutmaßlich durch den Diebstahl entstandener Kurzschluss hatte eine Störmeldung an die Leitstelle der Verkehrsbetriebe gesendet, die daraufhin die Polizei alarmierte. Das Kriminalkommissariat 55 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/as)

