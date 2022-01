Polizei Aachen

POL-AC: Frau bei Brand schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße ist eine 30-jährige Frau gestern Abend schwer verletzt worden. Zeugen hatten sofort die Rettungsdienste verständigt, nachdem sie gegen 23 Uhr die Flammen in der Wohnung der Frau bemerkt hatten. Zuvor soll es einen lauten Knall gegeben haben. Mehrere Anwohner mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Weitere Personen wurden jedoch nicht verletzt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff und konnte eine Ausdehnung verhindern. Die Wohnung der 30-Jährigen brannte jedoch völlig aus.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort soll gemeinsam mit einem Sachverständigen untersucht werden.

Das Bild kann rechtefrei genutzt werden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell