Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Gas ausgetreten; Getreidefeld in Brand

Reutlingen (ots)

Pedelec-Fahrerin verletzt

Leichte Verletzungen hat sich eine Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen Am Echazufer zugezogen. Der 45-jährige Lenker eines VW Touran wollte gegen 7.50 Uhr von der Albstraße kommend nach rechts in die Straße Am Echazufer abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 36 Jahre alten Frau, die mit ihrem Pedelec von rechts kommend auf dem Radfahrschutzstreifen fuhr. Die Radlerin kam zu Fall und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (sm)

Esslingen (ES): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen in der Zollbergstraße ereignet hat. Gegen 7.10 Uhr fuhr ein 26 Jahre alter Mann mit seinem Ford Focus dort aus Richtung Zollberg kommend und wollte an der Einmündung Nellinger Linde links abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden 56-Jährigen, die mit ihrem Ford C-Max geradeaus weiterfahren wollte und kollidierte mit dieser. Die Ford-Lenkerin und ihr 55-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (sm)

Aichwald (ES): Gas ausgetreten

Ausströmendes Gas hat am Mittwoch zum Einsatz der Rettungskräfte in Schanbach geführt. Kurz vor 13.30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Gasleck in der Schachenwaldstraße gemeldet. Den ersten Erkenntnissen zufolge war im Zuge von Bauarbeiten mit einer sogenannten "Erdrakete" eine in der Straße verlaufende Gasleitung beschädigt worden. Die Straße wurde daraufhin sofort abgesperrt und die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Sechs Wohnhäuser mussten vorsorglich evakuiert und die Bewohner in einer nahegelegenen Sporthalle vorübergehend untergebracht werden. Neben der Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 33 Feuerwehrleuten angerückt war, kümmerte sich auch ein Mitarbeiter eines Gasnotdienstes um die Reparatur des Lecks. Nachdem dieses gegen 15.40 Uhr abgedichtet werden konnte, konnten auch die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit fünf Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort. (rn)

Ammerbuch (TÜ): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ist ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Blasenbergstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Ein 84-Jähriger war mit seinem VW kurz nach 8.30 Uhr auf der Straße in Richtung Rathaus unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Aiblestraße übersah er offenbar den vorausfahrenden, 39 Jahre alten Radfahrer und touchierte ihn beim Vorbeifahren. Der Radler stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich. Der Sachschaden wird mit etwa 1000 Euro beziffert. (rn)

Albstadt (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat sich eine 37-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der B463 zugezogen. Die Frau befuhr kurz vor 13 Uhr mit ihrem VW die Bundesstraße von Ebingen kommend in Richtung Straßberg. Dabei geriet ihr Wagen aus noch unklarer Ursache ins Schlingern und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw gegen einen Baum. Der Rettungsdienst brachte die 37-Jährige in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Pkw, der abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf rund 5.000 Euro. (rn)

Geislingen (ZAK): Getreidefeld in Brand geraten (Zeugenaufruf)

Zum Brand eines Getreidefelds zwischen Binsdorf und Erlaheim sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag ausgerückt. Ein Zeuge alarmierte gegen 16.20 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem er das Feuer bemerkt und die zwei Brandherde mit einem Durchmesser von etwa einem halben und einem Meter mittels Wasserflaschen gelöscht hatte. Zuvor war ein schwarzer Seat Cupra aus Richtung des Feldes kommend davongefahren. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Zeugen, die am Dienstagnachmittag im Bereich des Feldwegs zwischen Binsdorf und Erlaheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem schwarzen Seat Cupra geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07428/945130 beim Polizeiposten Rosenfeld zu melden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell