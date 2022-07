POL-RT: Mutmaßlicher Abrechnungsbetrug - Corona-Testzentren und Wohnung von Tatverdächtigem durchsucht (Landkreis Tübingen)

Reutlingen (ots) - Vorfahrt missachtet Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen in der Holbeinstraße ereignet. Gegen 8.15 Uhr fuhr eine 50-Jährige dort mit ihrem VW Touran in Richtung Sickenhäuser Straße. An der Kreuzung mit der Freiligrathstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 31-jährigen Fahrradfahrers und stieß mit diesem ...

