POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Jugendliche unsittlich berührt; Angebranntes Essen

Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen in der Holbeinstraße ereignet. Gegen 8.15 Uhr fuhr eine 50-Jährige dort mit ihrem VW Touran in Richtung Sickenhäuser Straße. An der Kreuzung mit der Freiligrathstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 31-jährigen Fahrradfahrers und stieß mit diesem zusammen. Der Radler stürzte und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. (sm)

Grabenstetten (RT): Unfall an Fußgängerüberweg

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in der Uracher Straße am Montagnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Der 53-Jährige fuhr dort kurz nach 15 Uhr mit seiner Honda und erkannte zu spät, dass ein zehnjähriges Kind den Fußgängerweg überqueren wollte. Er leitete eine Vollbremsung ein, wich dem Kind aus und kam dabei zu Fall. Zu einer Berührung mit dem Kind war es nicht gekommen. Der 53-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An seiner Honda entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. (sm)

Trochtelfingen (RT): Einbruch in Firma

Eine Firma in der Siemensstraße ist in der Nacht zum Dienstag von Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 4.40 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Büroräume, durchsuchten diese und stahlen Bargeld und einen Tresor. Der Polizeiposten Alb hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort kamen, die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Pliezhausen (RT): Jugendliche unsittlich berührt (Zeugenaufruf)

Gegen einen 41 Jahre alten Mann, der am Montagabend eine Jugendliche belästigt und sich anschließend entblößt haben soll, ermittelt derzeit der Polizeiposten Reutlingen-Nord. Der Mann hielt sich gegen 18.45 Uhr auf seiner Luftmatratze im Bereich einer Fahrradbrücke im Neckar auf. Dort soll er eine 14-Jährige angesprochen und sie anschließend unsittlich berührt haben. Die Geschädigte machte daraufhin auf sich aufmerksam, worauf ihr mehrere Jugendliche zu Hilfe eilten. Diese folgten dem Tatverdächtigen, der sich auf seiner Luftmatratze einige Meter neckarabwärts treiben ließ und stellten ihn dort zur Rede. Daraufhin soll der 41-Jährige gegenüber der Gruppe, unter der sich auch eine 13-Jährige befand, sein Geschlechtsteil entblößt haben. Zudem soll er einen Stein nach einem 17-Jährigen geworfen und einen weiteren Jugendlichen mit einem Stock angegriffen haben. Ernstlich verletzt wurde niemand. Die zwischenzeitlich verständigten Einsatzkräfte brachten den Tatverdächtigen zum Polizeirevier, von wo er nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Der 41-Jährige sieht nun einer ganzen Reihe von Strafanzeigen entgegen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rn)

Bad Urach (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag in der Bäderstraße ereignet hat. Eine 44-Jährige bog gegen 14.40 Uhr mit ihrem VW Golf von den Parkplätzen Bei den Thermen nach links auf die Bäderstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden Ford Focus eines 41-Jährigen. Dieser wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Golf-Lenkerin war unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Weil zunächst von einer eingeklemmten Person auszugehen war, war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Aichwald (ES): Einbrecher geflüchtet

Ein Wohnhaus in Schanbach ist am Montagabend zum Ziel eines Einbrechers geworden. Zwischen 21.45 Uhr und 22.30 Uhr gelangte der Unbekannte über ein Fenster ins Innere. Als die Bewohner durch Geräusche auf ihn aufmerksam wurden, machte er sich mit Bargeld aus dem Staub. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kind verletzt

Ein vierjähriges Kind hat sich bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Höfer Steige Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zugezogen. Es war gegen 19.50 Uhr mit seinem Kinderfahrrad auf dem Gehweg dort in Richtung Stettener Hauptstraße unterwegs. Als es auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine ihm bekannte Person entdeckte, überquerte es unvermittelt die Fahrbahn und kollidierte mit dem VW Golf eines 21-Jährigen, der auf der Höfer Straße fuhr. Das Kind wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (sm)

Wendlingen (ES): Linienbus streift Kinderfahrrad (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Weberstraße sucht das Polizeirevier Nürtingen. Gegen 16.30 Uhr stand ein zehnjähriges Mädchen mit seinem Kinderfahrrad an der Bordsteinkante im Bereich der Bushaltestelle, um die Weberstraße zu überqueren. Der Fahrer eines Linienbusses, der aus dem Busbahnhof heraus in die Bahnhofstraße einbog, soll den ersten Erkenntnissen zufolge hierbei in einem engen Bogen gefahren sein und den Lenker des Kinderfahrrads gestreift haben. Das Mädchen kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Der Busfahrer soll zwar gehupt haben, fuhr aber ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, weiter. Zeugen des Unfalls, insbesondere eine bislang unbekannte Frau, die sich nach dem Unfall um das Mädchen gekümmert hatte, werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden. (sm)

Nürtingen (ES): Beim Abbiegen zusammengestoßen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Steinengrabenstraße erlitten. Die 30 Jahre alte Frau war mit ihrem Mercedes gegen 12.50 Uhr auf der Straße in Richtung Alleenstraße unterwegs. Zwischen der Bahnhofstraße und der Obere Steinengrabenstraße wollte sie nach links auf ein Grundstück einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der rechten Fahrspur entgegenkommenden Peugeot eines 43-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte die Mercedes-Lenkerin im Anschluss in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ): Mit Fahrrad gegen Pkw geprallt

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein Elfjähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag an der Einmündung Rosenauer Weg / Fondsbergstraße. Der Junge war mit seinem Fahrrad gegen 15 Uhr auf dem Rosenauer Weg bergabwärts unterwegs. An der Einmündung mit der Fondsbergstraße schaffte er es offenbar nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und prallte gegen den von rechts kommenden VW T-Roc einer 42 Jahre alten Frau. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rn)

Nehren (TÜ): Schadensträchtiger Auffahrunfall

Erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 19.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag an der Kreuzung L384/L394 entstanden. Eine 22-Jährige befuhr mit ihrem Audi A5 gegen 17.50 Uhr die L384 von Dußlingen kommend in Richtung Nehren. An der Kreuzung mit der L394 wollte sie nach rechts abbiegen und hielt hierzu hinter dem Opel Corsa eines 25-Jährigen an. Dieser fuhr zunächst los, musste jedoch verkehrsbedingt nochmals bremsen, woraufhin die Audi-Lenkerin in das Heck des Opel krachte. Dessen 25 Jahre alter Lenker wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (rn)

Hechingen (ZAK): Rollerfahrer verletzt

Am späten Montagabend ist es auf einem Supermarktparkplatz in der Haigerlocher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 23.30 Uhr wollte der 42-jährige Lenker eines VW Golf vom Parkplatz in die Straße einbiegen. Da er schon zu weit auf die Fahrbahn gefahren war und ein Bus auf der Haigerlocher Straße herannahte, setzte er wieder zurück. Dabei stieß er mit dem Fahrzeugheck gegen einen hinter ihm wartenden 71-Jährigen mit seinem Motorroller, so dass dieser stürzte. Der Fahrer des Golf, der nach eigenen Angaben den Zusammenstoß nicht bemerkt hatte, verließ zunächst unerlaubt die Unfallstelle, konnte aber von einer Polizeistreife, die den Unfall beobachtet hatte, eingeholt werden. Der Rollerfahrer wurde mit Verletzungen noch nicht bekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (sr)

Hechingen (ZAK): Rauchentwicklung in Wohnung

Angebranntes Essen hat am Montagnachmittag zum Einsatz der Rettungskräfte im Leon-Schmalzbach-Weg geführt. Gegen 16.05 Uhr kam es aufgrund des angebrannten Essens zu einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung dort. Die Bewohnerin wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht. (sm)

Geislingen (ZAK): Unter Alkoholeinfluss aufgefahren

Leicht verletzt hat sich ein 52 Jahre alter Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Vorstadtstraße. Der Mann war gegen 15.45 Uhr mit seiner Aprilia auf der Straße in Richtung Rosenfeld unterwegs. Auf Höhe einer Bankfiliale fuhr er mit dem Moped in das Heck des vor ihm stehenden Opel eines 55-Jährigen. Dieser hatte mit seinem Wagen aufgrund einer roten Ampel dort angehalten. Der Zweiradlenker wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Nachdem der 52-Jährige versucht hatte, zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten, wurde er vorläufig festgenommen. Anschließend musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (rn)

