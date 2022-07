Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Vor Kontrollen geflüchtet; Wohnungseinbruch; Brand in Lüftungsschacht; Mann tot aus Stausee geborgen

Reutlingen (ots)

Auf geparktes Auto aufgefahren

Weil er vermutlich Brems- und Gaspedal verwechselt hat, ist ein 82-Jähriger am Dienstagabend in der Richard-Wagner-Straße gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren. Der Senior war gegen 23.30 Uhr dort mit seinem Honda unterwegs und wollte hinter einem am Fahrbahnrand geparkten VW Polo anhalten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Hierbei krachte er ins Heck des Polo. Der 82-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird mit 7.000 Euro beziffert. (sm)

Münsingen (RT): Rollerfahrer gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Rietheim erlitten. Der 63-Jährige befuhr mit seinem Zweirad der Marke Kymco gegen 18.20 Uhr die Sonnenhaldenstraße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Straße In der Lise wollte er einem von rechts kommenden Pkw die Vorfahrt gewähren. Hierzu bremste er seinen Roller ab, geriet auf dem auf der Fahrbahn befindlichen Rollsplit ins Rutschen und stürzte. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen war es nicht gekommen. Der 63-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Am Roller war Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro entstanden. (rn)

Esslingen (ES): Vor Kontrollstelle gewendet (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen einen 50-Jährigen, der sich am Dienstagnachmittag offenbar einer Polizeikontrolle auf der B10 entziehen wollte. Kurz nach 17.30 Uhr war der Audi-Fahrer auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs und fuhr an der Anschlussstelle Pliensauvorstadt ab. Vor einer dort eingerichteten Kontrollstelle fuhr der Audi-Lenker auf dem Ausfädelungsstreifen plötzlich rückwärts und wendete. Dadurch mussten mehrere Fahrzeuge auf der Durchgangsfahrbahn offenbar stark bremsen. Anschließend fuhr er trotz Anhaltezeichen und entsprechender Aufforderungen eines zwischenzeitlich bei dem Wagen befindlichen Polizeibeamten auf die Bundesstraße und in Richtung Göppingen davon. Der Audi konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung kurz vor der Anschlussstelle Sirnau einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurden weder am Pkw noch bei dem 50 Jahre alten Fahrer Auffälligkeiten festgestellt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, Angaben zur Fahrweise des Audi machen können oder möglicherweise von diesem gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (rn)

Esslingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag in Krummenacker ereignet hat. Eine 64-Jährige wollte gegen 16.45 Uhr mit ihrem Mercedes von der Betzgerstraße nach rechts in die Sulzgrieser Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 80-Jährigen auf seinem Fahrrad. Dieser stürzte durch den anschließenden Zusammenstoß zu Boden und zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. (rn)

Nürtingen (ES): Ins Heck gekracht

Zwei Autos mussten nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B313 abgeschleppt werden. Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Toyota Corolla die Bundesstraße von Wendlingen herkommend in Fahrtrichtung Nürtingen. Auf Höhe der Einmündung der Oberensinger Straße bemerkte er zu spät, dass ein vorausfahrender 50-Jähriger seinen VW Tiguan an der Ampel verkehrsbedingt abbremste und fuhr auf diesen auf. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.500 Euro. (sm)

Kirchheim (ES): Gefährliches Überholmanöver auf Autobahnabfahrt

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B465 fahndet das Polizeirevier Kirchheim nach dem bislang unbekannten Fahrer eines weißen Audi Q5 mit französischer Zulassung. Dieser fuhr gegen 14.50 Uhr auf der A8 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung München. Auf Höhe der Ausfahrt Kirchheim Teck - Ost überholte er einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Pkw rechts auf dem Ausfädelungsstreifen und scherte vor diesem wieder ein. Über die Sperrfläche wechselte er in der Folge wieder auf die einspurige Autobahnabfahrt und überholte dort in der langgezogenen Rechtskurve wiederum rechts den Mercedes eines 49 Jahre alten Mannes. Kurz vor der Einmündung der B465 soll der Unbekannte vor dem Mercedes wieder eingeschert und eine Vollbremsung durchgeführt haben, so dass der Mercedes-Lenker eine Kollision nicht verhindern konnte und auf den Audi Q5 auffuhr. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Audifahrer von der Unfallstelle. Der 49-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Ermittlungen zum Fahrer des Audi dauern an. (sm)

Mössingen (TÜ): Vor Kontrolle geflüchtet

Drei zum Glück nur leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Mittwoch nach der Flucht vor einer Polizeikontrolle in der Aiblestraße ereignet hat. Ein 27-Jähriger war gegen 1.15 Uhr mit einem Chevrolet im Industriegebiet in Nehren unterwegs, fiel einer Polizeistreife auf und sollte kontrolliert werden. Ohne die Haltezeichen zu beachten, flüchtete der 27-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ins Stadtgebiet Mössingen. Auf seiner Flucht über Talheim und die Olgahöhe zurück nach Mössingen missachtete er sämtliche weitere Anhalteversuche der Polizei. Unmittelbar vor dem Friedhofseingang in der Aiblestraße bremste er an der beidseitigen Fahrbahnverengung seinen Chevrolet voll ab und stellte ihn quer, so dass es zur Kollision mit einem nachfolgenden Streifenwagen kam. Der Chevrolet-Lenker, der aus seinem Auto ausgestiegen war, um zu Fuß zu flüchten, wurde vom Streifenwagen erfasst. Er setzte seine Flucht in den Friedhof hinein fort und konnte dort nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Der 27-Jährige leistete hierbei erheblichen Widerstand. Da sich der Verdacht ergab, dass der Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde eine Blutprobe von ihm erhoben. Seine leichten Verletzungen wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Eine ärztliche Versorgung der ebenfalls leicht verletzten Polizeibeamten war vor Ort nicht erforderlich. Der Chevrolet und der Streifenwagen wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. (sm)

Tübingen (TÜ): In Wohnung eingestiegen

Unbekannte sind am Dienstagvormittag in eine Wohnung in der Fürststraße eingestiegen. Den ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Einbrecher gegen 10.45 Uhr über eine geöffnete Terrassentür in die Wohnung. Dort suchten sie nach Stehlenswertem und entwendeten ein Smartphone. Als die Bewohnerin auf die Einbrecher aufmerksam wurde, flüchteten sie in Richtung Steinlach. Einer der Tatverdächtigen soll zwischen 16 und 18 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er hatte dunkle, braune Haare und war zur Tatzeit mit einem roten T-Shirt bekleidet. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07071/972-8660 um Zeugenhinweise. (rn)

Gomaringen (TÜ): Unfall zwischen Radfahrenden

Eine Radfahrerin und ein Radfahrer sind am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg entlang der Hechinger Straße verletzt worden. Eine 55-Jährige befuhr gegen 12.10 Uhr mit ihrem Zweirad den Radweg in Richtung Tübingen, als sie im Bereich der Kreuzung L230/L384 aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Trekkingrad verlor. Ein entgegenkommender, 56 Jahre alter Pedelec-Lenker konnte einen Frontalzusammenstoß durch eine Ausweichbewegung verhindern, dennoch kam es zu einem Streifvorgang. Die 55-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 56 Jahre alte Mann wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vor Ort versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. (rn)

Albstadt (ZAK): Feuer in Lüftungsschacht

Zu einem Brand in einem Lüftungsschacht eines Gebäudes in der Bahnhofstraße sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, ausgerückt. Ersten Erkenntnissen nach könnten glimmende Zigaretten den Unrat des im Gebäudeinnenhof liegenden Schachts in Brand gesetzt haben. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Glücklicherweise war es weder zu einem Personen- noch zu einem Sachschaden gekommen. (rn)

Meßstetten - Oberdigisheim (ZAK): Mann tot aus Stausee geborgen

Auf der Suche nach einem 53-Jährigen waren am Dienstagabend zahlreiche Rettungskräfte am Oberdigisheimer Stausee im Einsatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der Mann am Nachmittag noch schwimmen gehen. Als er am Abend nicht nach Hause zurückkehrte, machten sich Familienangehörige auf die Suche nach ihm und fanden sein Fahrrad und seine Bekleidung am Stausee. Gegen 23.15 Uhr konnte der Mann durch Rettungstaucher nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell