POL-S: Sachbeschädigung an Rettungsringkästen am Neckar

Stuttgart-West (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstag (02.04.2022) und Sonntag (03.04.2022) in einen Secondhandladen an der Reinsburgstraße eingebrochen. Die Täter versuchten zunächst erfolgslos zwischen 19.30 Uhr und 08.00 Uhr ein Fenster aufzuhebeln und zerbrachen anschließend einen Teil des Fensters. Sie griffen durch die entstandene Öffnung in die Auslage und nahmen zwei einzelne Schuhe an sich, welche sie ...

