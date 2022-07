Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Betrüger schlagen zu

Reutlingen (ots)

Pkw kontra Fahrrad

Den ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Markwiesenstraße. Kurz nach 7.30 Uhr war dort ein 26 Jahre alter Mann mit seinem Audi TT in Fahrtrichtung Reutlingen unterwegs und wollte nach links in die Ernst-Abbe-Straße abbiegen. Seinen Angaben zufolge blendete ihn die Sonne und er übersah einen in Fahrtrichtung Kusterdingen fahrenden 25-jährigen Radfahrer. Durch die Kollision stürzte der Radler und wurde in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. (sm)

Nürtingen (ES): Mit Mofafahrer kollidiert und geflüchtet

Schwere Verletzungen hat sich ein 15-jähriger Mofafahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Carl-Benz-Straße zugezogen. Ein 20 Jahre alter Mann fuhr gegen 7.50 Uhr mit seinem BMW von der Carl-Benz-Straße kommend in den Kreisverkehr ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr fahrenden Mofafahrers. Dieser stürzte gegen den BMW und anschließend auf den Asphalt. Der BMW-Lenker, der sich zunächst um den Verletzten gekümmert hatte, entfernte sich, als weitere Ersthelfer hinzukamen, unerlaubt von der Unfallstelle. Der Rettungsdienst brachte den 15-Jährigen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher konnte in der Folge ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da sich der Verdacht ergab, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte, wurde eine Blutprobe von ihm erhoben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (sm)

Owen (ES): Rennradfahrer übersehen

Ein Rennradfahrer musste nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag in der Beurener Straße ereignet hat, mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen zehn Uhr wollte ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes Sprinter von der Braike nach links in die Beurener Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen von links auf der Beurener Straße heranfahrenden 43-jährigen Rennradfahrer. Dieser versuchte noch, nach links auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern und stürzte auf den Asphalt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. (sm)

Köngen (ES): Vom Unfallort entfernt

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen eine 57 Jahre alte Frau nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B313. Dort war gegen 9.40 Uhr eine 27 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda Fabia auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nürtingen unterwegs. Als sie auf Höhe der Ausfahrt Köngen auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, soll den derzeitigen Erkenntnissen zufolge eine 57-Jährige mit ihrem Skoda Oktavia zeitgleich vom Standstreifen ebenfalls auf den rechten Fahrstreifen gewechselt haben. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte die 27-Jährige ihren Fabia wieder zurück auf die linke Spur und kollidierte mit dem Mercedes einer dort fahrenden 56-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Alle Unfallbeteiligten begaben sich zunächst auf die Standspur, die 57-Jährige hielt jedoch nicht an, sondern fuhr, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, in Richtung Autobahn weiter. Sie konnte ermittelt werden und muss nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen. Der Fabia, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Am Mercedes wird der Schaden mit 2.000 Euro beziffert. (sm)

Wannweil (RT)/ Schlaitdorf (ES): Betrüger schlagen zu

Kriminelle haben im Laufe der vergangenen Tage zwei Frauen aus Wannweil und Schlaitdorf um ihr Erspartes gebracht. Am Montagvormittag erhielt die Frau aus Wannweil eine WhatsApp-Nachricht einer ihr unbekannten Nummer. Die Betrüger gaben sich als ein Bekannter der Geschädigten aus und gaukelten ihrem Opfer vor, dass er sein altes Handy verloren und deshalb eine neue Nummer hätte. In der Folge brachten sie die Frau dazu, mehrere tausend Euro zu überweisen. Als sich kurze Zeit später der tatsächliche Bekannte meldete, flog der Schwindel auf. Eine weitere Betrügerin meldete sich am Montagnachmittag telefonisch bei einer Frau aus Schlaitdorf. Sie gab sich als Bankmitarbeiterin aus und gab vor, dass das Online-Banking des Opfers gehackt und bereits ein vierstelliger Geldbetrag von ihrem Konto abgebucht worden sei. Die Geschädigte meldete sich daraufhin im Online-Banking an und folgte den Anweisungen der Kriminellen. Unter anderem setzte sie hierbei auch einen TAN-Generator ein. Nach dem Telefonat wurde die Frau stutzig und erkundigte sich bei ihrer Bank. Dabei wurde festgestellt, dass sie offenbar um mehrere tausend Euro betrogen wurde. (rn)

Neuhausen/Fildern (ES): Auf PKW aufgefahren

Eine nach ersten Erkenntnissen Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der L1202 ereignet hat. Ein 27-Jähriger war mit seinem VW Polo gegen 9.15 Uhr auf der linken Geradeausspur der Landesstraße von Denkendorf kommend in Richtung Neuhausen unterwegs. An der Einmündung zur L1204 erkannte er zu spät, dass die vorausfahrende, 21 Jahre alte Lenkerin eines Toyota Yaris ihren Wagen aufgrund der gelb zeigenden Ampel abbremste. Er versuchte daraufhin ebenfalls noch zu bremsen und auszuweichen, krachte mit der vorderen linken Ecke des VW allerdings gegen das rechte Fahrzeugheck des Toyota. Dieser wurde daraufhin nach vorne geschleudert, überschlug sich und kam im Einmündungsbereich auf der Fahrerseite zum Liegen. Die 21-Jährige konnte sich mit Hilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Mössingen (TÜ): Rennradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der L385 / Talheimer Steige am Dienstagmorgen hat ein Rennradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Gegen 8.50 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Mitsubishi die Talheimer Steige in Fahrtrichtung Melchingen und übersah, seinen eigenen Angaben zufolge weil er von der Sonne geblendet wurde, einen vor ihm in die gleiche Richtung fahrenden 65-jährigen Rennradfahrer. Durch die Kollision stürzte der Radler und kam im Grünstreifen zum Liegen. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden, der an beiden Fahrzeugen entstanden war, wird mit 2.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L385 zwischen Talheim und Melchingen voll gesperrt. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell