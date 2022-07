Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Mann von Fensterelementen getroffen; Verkehrsunfälle; Frau belästigt; Brand

Reutlingen (ots)

Einbruch mit Gullydeckel

In ein Optikfachgeschäft in der Wilhelmstraße ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Gegen 1.50 Uhr warfen bislang Unbekannte mit einem vor dem Geschäft ausgehobenen Gullydeckel die Eingangstüre ein und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Die Höhe des Sachschadens und der Wert des Diebesguts stehen noch nicht fest. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen auf drei flüchtende Tatverdächtige nach. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (sm)

Reutlingen (RT): Mann von Fensterelementen getroffen

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat ein 27-Jähriger am Mittwochnachmittag in der Schieferstraße erlitten. Gegen 15 Uhr wurden dort an einem Gebäude Fensterarbeiten durchgeführt, als eine Windböe eine Palette mit Fensterelementen erfasste und diese auf den 27-Jährigen stürzten. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. (mr)

Reutlingen (RT): Nach Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht

Ein Autofahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Burkhardt+Weber-Straße vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 83-Jährige war mit seinem Seat kurz nach 15 Uhr auf der Straße vom Friedhof kommend in Richtung Zollamt unterwegs. An der dortigen Einmündung musste er mit seinem Wagen verkehrsbedingt anhalten. Dieser rollte anschließend zurück und touchierte eine am Straßenrand stehende Laterne. Der 83-Jährige war dabei nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben. Aufgrund anderweitiger gesundheitlicher Probleme musste er jedoch vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. (rn)

Reutlingen (RT): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochmittag, gegen 13.45 Uhr, in der Liststraße ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg abwärts in Richtung Stadtmitte unterwegs. Dabei kam es zu einem Streifvorgang mit einem entgegenkommenden, schwarzen Pkw. Der 18-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Mit dem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des schwarzen Pkw war nach dem Zusammenstoß offenbar ausgestiegen, begutachtete ihr Fahrzeug und fuhr anschließend davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug, das möglicherweise im vorderen Bereich der Beifahrerseite beschädigt sein könnte, bzw. die unbekannte Fahrerin gebeten können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Lkw macht sich selbstständig

Aus noch unbekannter Ursache hat sich ein Lkw am Donnerstagmorgen am Hans-Brümmer-Platz in Bewegung gesetzt und Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe verursacht. Kurz vor 5.15 Uhr rollte der Lkw ohne Fahrer die abschüssige Straße hinab und schob hierbei einen geparkten Seat Ibiza gegen einen Mercedes Vito. In der Folge überfuhr der Lkw ein Verkehrszeichen bevor er gegen eine Hauswand prallte und in einem Vorgarten zum Stehen kam. (sm)

Ostfildern (ES): Frau auf Fahrrad verfolgt und belästigt (Zeugenaufruf)

Nach einem bislang Unbekannten, der am Mittwochabend auf einem Feldweg zwischen Nellingen und der Parksiedlung eine 33-Jährige belästigt hat, fahndet der Polizeiposten Ostfildern. Die Frau war dort gegen 19.30 Uhr mit ihrem Fahrrad unterwegs und passierte den Unbekannten zunächst. Dieser verfolgte sie daraufhin mit seinem Fahrrad, sprach sie in englischer Sprache an und machte sexuell anzügliche Bewegungen. Erst als weitere Personen in Sichtweite kamen und die Frau ihn anschrie, ließ der Mann von ihr ab. Er wird als 20 bis 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß und dunkelhäutig beschrieben und hatte kurze schwarze Haare. Der Mann war unter anderem bekleidet mit einer rot-blauen Kapuzenweste. Sein Fahrrad war für seine Körpergröße zu klein. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0711/34169830 erbeten. (sm)

Esslingen (ES): Schwer verletzter Motorradfahrer

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Palmenwaldstraße hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 60-Jährige war gegen 10.20 Uhr mit seiner Moto Guzzi dort unterwegs, als ein vorausfahrender 51-Jähriger mit seinem Lastenfahrrad unvermittelt, ohne Handzeichen zu geben und auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, nach links in die Brühlkanalstraße abgebogen sein soll. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Kradfahrer eine Vollbremsung ein und kam zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An seiner Moto Guzzi entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. (sm)

Kohlberg (ES): Feuer außer Kontrolle geraten

Auf einem Wiesengrundstück im Bereich der K 1260 zwischen Kohlberg und Grafenberg ist am Mittwochmittag ein Feuer außer Kontrolle geraten. Kurz vor 13.30 Uhr war der Besitzer damit beschäftigt, Grünschnitt zu verbrennen. Dabei griffen die Flammen auf das umliegende Gras über und breiteten sich auf dem Wiesenstück aus. Die Feuerwehr, die daraufhin mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften anrückte, setzte die vom Besitzer begonnen Löscharbeiten fort. In diesem Zuge musste die K1260 bis etwa 14 Uhr gesperrt werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Fahrradfahrerin gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Zehnjährige beim Sturz von ihrem Fahrrad am Mittwochnachmittag erlitten. Das Mädchen befuhr mit ihrem Zweirad gegen 15.40 Uhr die Schaffhausenstraße und stürzte dabei im Bereich der Blauen Brücke alleinbeteiligt zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in eine Klinik. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Anhänger gekippt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der B297 ist ein Lkw-Anhänger in den Grünstreifen gekippt. Gegen 13.35 Uhr war ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes-Lkw auf der Bundesstraße von Kirchentellinsfurt kommend in Fahrtrichtung Altenburg unterwegs. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll ein entgegenkommender 19-Jähriger mit seinem Skoda Oktavia auf die Gegenfahrbahn geraten sein und trotz Hupens durch den Lkw-Fahrer nicht reagiert haben. Der Lkw-Lenker bremste, wich in den Grünstreifen aus, konnte aber eine Kollision nicht verhindern. Sein Anhänger kippte dabei in den abschüssigen Grünstreifen. Verletzt wurde niemand. Der Anhänger, der mit Pulverlack beladen war, musste aufwändig mit einem Kran geborgen worden. Ein Teil der Ladung, die vom Hänger gefallen war, musste mit einem Bagger abgetragen und von einem Entsorgungsunternehmen abgeholt und entsorgt werden. Der Gesamtschaden, der entstanden war, wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die B297 zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 19.30 Uhr war die Bundesstraße wieder frei befahrbar. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell