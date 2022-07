Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Ladendiebstähle, Verkehrsunfälle, Brände, Exhibitionisten aufgetreten, Körperverletzung, Verkehrsdelikte mit Zeugenaufruf, Renitente Person

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

In die Verkaufsräume eines Telefonanbieters in der Markwiesenstraße ist am frühen Sonntagmorgen eingebrochen worden. Gegen 01.15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter mit brachialer Gewalt Zugang zu dem Handyladen und entwendeten aus der Auslage Diebesgut in noch unbekannter Höhe. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der entstandene Sachschaden lässt sich ebenfalls noch nicht beziffern. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Reutlingen die Ermittlung aufgenommen.

Metzingen (RT): Mehrere tausend Euro Schaden nach Ladendiebstählen

Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen gegen eine mehrköpfige Personengruppe wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls aufgenommen. Am Samstagnachmittag gegen 19.30 Uhr meldeten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, dass drei Männer am Hugo-Boss-Platz beim Ladendiebstahl beobachtet wurden. In der Folge konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen zwei Tatverdächtige im Alter von 19 bzw. 33 Jahren in Tatortnähe festgenommen werden. Der Jüngere der Beiden versuchte sich in einem Toyota zu verstecken. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden mehrere Müllsäcke mit vermeintlichem Diebesgut, sowie Tatmittel zur Begehung von Ladendiebstählen aufgefunden. Im Zuge der Maßnahmen kam eine 25-jährige Frau auf die eingesetzten Polizeistreifen zu und stellte sich als Besitzerin des Pkw vor. Wie die beiden männlichen Tatverdächtigen wurde auch sie zunächst festgenommen. Beim vermeintlichen Diebesgut handelt es sich um Bekleidung im Wert von mehreren tausend Euro, welche nach erster Auswertung nicht nur aus den Outlets in Metzingen stammen dürften. Da die drei festgenommenen ukrainischen Staatsangehörigen über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurden sie nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen zu dem geflohenen Mittäter, sowie eventuellen weiteren Hintermännern dauern an.

Münsingen (RT): Pkw mit Anhänger umgekippt

Am Samstagmorgen ist es auf der Landestraße 230 zwischen Magolsheim und Breithülen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 06.15 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit einem Geländewagen mit Anhänger die L 230 in Fahrtrichtung Breithülen. Der mit einem Minibagger beladene Anhänger geriet hierbei ins Schlingern, wodurch das gesamte Gespann zur Seite umkippte und ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge, welche nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, war die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt. Die Feuerwehr und Straßenmeisterei waren aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe an der Einsatzstelle tätig.

Pfullingen (RT): Mülltonnen in Brand geraten

Am frühen Samstagmorgen ist es in der Max-Eyth-Straße zum Brand mehrerer Mülltonnen gekommen. Gegen 05.15 Uhr gerieten diese aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Parkplatz einer dortigen Firma in Brand. Trotz dem raschen Eingreifen der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass die Flammen auf zwei angrenzende Bäume sowie einen Sichtschutz übergriffen und einen Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachten.

Esslingen (ES): Räuberischer Diebstahl

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 26-Jährigen, welcher am Samstagnachmittag in einem Lebensmitteldiscounter in der Kanalstraße Alkoholika und Lebensmittel entwendet hat. Der Tatverdächtige hielt sich gegen 17.30 Uhr im Verkaufsraum des Geschäfts auf, nahm die Waren aus der Auslage und passierte im Anschluss den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Dies wurde von einem Ladendetektiv beobachtet, welcher dem Dieb folgte und ihn an einer nahegelegenen Bushaltestelle ansprach. Der 26-Jährige versuchte dem Ladendetektiv daraufhin ins Gesicht zu schlagen und rannte anschließend davon. Auf der Flucht warf er das Diebesgut weg, konnte aber schließlich vom Ladendetektiv eingeholt und festgehalten werden. Da sich der Tatverdächtige zur Wehr setzte, wurde vom Detektiv Pfefferspray eingesetzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige auf freien Fuß gesetzt.

Unterensingen (ES): Verdacht der Brandstiftung nach Feuer auf Getreidefeld

Am Samstagabend ist gegen 23.30 Uhr ein abgeerntetes Getreidefeld unweit der Lindenhöfe in Brand geraten. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte das Feuer von einem Landwirt gelöscht werden. Seit dem 14. Juli ist dies bereits der vierte Flächenbrand im Bereich Unterensingen. Hinweise auf einen Täter liegen bislang nicht vor. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neckartailfingen (ES): Zwei Exhibitionisten aufgetreten

Am Aileswasensee sind am Samstagmittag gleich zwei Exhibitionisten aufgetreten. Mutmaßlich manipulierte zunächst gegen 11.45 Uhr ein 64-jähriger Mann im textilfreien Bereich vor einer 25-Jährigen an seinem entblößten Geschlechtsteil, was die junge Frau dazu veranlasste, dass sie den FKK-Bereich verließ und sich eine Badestelle im Textilbereich suchte. Hierbei stellte sie nach kurzer Zeit fest, dass dieselbe Person erneut in einem Gebüsch saß, sie beobachtete und mutmaßlich onanierte. Nachdem sie den 64-Jährigen hierauf anschrie, entfernte er sich, woraufhin sie den Notruf wählte. Wenig später konnte er durch eine Streifenwagenbesatzung im Nahbereich festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er bereits zuvor durch sein Verhalten auffiel, als er vor mehreren Badegästen den Hitlergruß zeigte und rechte Parolen rief. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen und wurde nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Weiter wurde nachträglich bekannt, dass es noch vor dem Eintreffen der Streife gegen 12.00 Uhr zu einem Vorfall kam, bei welchem eine 26-Jährige feststellte, dass sie von einem am Seeufer im Gebüsch sitzenden unbekannten Mann beobachtet wurde, welcher ebenfalls mutmaßlich an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Deizisau (ES): Mann in Unterführung angegriffen und verletzt

Ein 19-Jähriger ist am Samstagabend gegen Mitternacht im Hölderlinweg von mehreren Tätern attackiert worden. Nach bisherigen Ermittlungen lockten drei unbekannte Angreifer den Heranwachsenden in die Fußgängerunterführung unter der Altbacher Hochbrücke. Nach einem Streitgespräch wurde ihm ein Messer an den Hals gehalten und er mit Schlägen und Tritten traktiert. Im Zuge der Auseinandersetzung solidarisierten sich 10 bis 15 Personen mit den drei Angreifern und bedrängten die Gruppe um den 19-Jährigen. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Altbacher Hochbrücke. Der Verletzte wurde nach Erstversorgung vom Sanitätsdienst des benachbarten Festplatzgeländes mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch Zeugenhinweise konnte ein Teil der Tätergruppierung bereits identifiziert werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt (ES): Vorfahrt genommen - Motorradfahrer verletzt

Am späten Samstagabend hat sich ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwere Beinverletzungen zugezogen. Gegen 20.25 Uhr befuhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer die Filderbahnstraße vom Busbahnhof kommend. Am Kreuzungsbereich zur Gartenstraße übersah er den vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Hyosung-Lenker, welcher in Richtung Nürtinger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Beteiligten, wobei der Motorradfahrer zu Fall kam und in der Folge durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Reichenbach/Fils (ES) / GP-Faurndau (GP): Verkehrsdelikte (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizeiinspektion Esslingen sucht Zeugen zu einem Vorfall vom Samstagnachmittag, welcher sich auf der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet hat. Gegen 15.45 Uhr befuhren drei augenscheinlich hochmotorisierte BMW mit Esslinger Zulassung die B 10 von Göppingen-Faurndau in Richtung Stuttgart. Auf ihrem Weg nach Plochingen kam es Zeugenaussagen zufolge zu mehreren Brems- und Beschleunigungsvorgängen der drei Fahrzeuge, welche sich auf den nachfolgenden Verkehr auswirkten. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte ein Beteiligter, ein 22-jähriger Mann, im Bereich Esslingen einer Kontrolle unterzogen werden. Die beiden anderen Fahrzeuge fuhren in Deizisau bzw. Esslingen-Berkheim ab. Zeugen welche insbesondere Hinweise zum Fahrverhalten und zu den Auswirkungen auf den nachfolgenden Verkehr geben können werden gebeten, sich an das Polizeirevier Esslingen unter Telefonnummer 0711/3990330 zu wenden.

Nehren (TÜ): Pkw überschlägt sich - Insassen flüchten (Zeugenaufruf)

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagmorgen im Ortskern von Nehren ereignet hat. Gegen 2.30 Uhr fuhr ein schwarzer Mercedes C 200 auf der Luppachstraße in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe der Auchterstraße kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Treppe der dortigen Volksbank. In Folge der Kollision überschlug sich der Mercedes und kam auf dem Dach zum Liegen. Zeugen konnten beobachten, wie die drei Fahrzeuginsassen nach dem Unfall flüchteten. An der Halteranschrift konnte ein 22-Jähriger angetroffen werden, der mutmaßlich am Unfall beteiligt war. Aufgrund des Verdachts einer alkoholischen Beeinflussung wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Die Ermittlungen zu den weiteren Fahrzeuginsassen dauern an. Beim Unfallfahrzeug, welches von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste, wird der Sachschaden auf circa 8.000 Euro geschätzt. Am Gebäude der Volksbank entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet unter der Telefonnummer 07071/9728510 um Zeugenhinweise.

Starzach-Wachendorf (TÜ): Vor Kindern entblößt

Auf einem Spielplatz am Kiefernweg ist am Samstagnachmittag ein Exhibitionist aufgetreten. Die Eltern eines 9-jährigen Mädchens und ihres 7-jährigen Begleiters teilten mit, dass sich gegen 18.10 Uhr ein Mann am Spielplatz vor den Kindern ausgezogen hat und sein entblößtes Glied zeigte. Die Kinder waren zum Tatzeitpunkt alleine auf dem Spielplatz und vertrauten sich ihren Eltern erst nach ihrer Rückkehr an. Eine eingeleitete Fahndung im Bereich Spielplatzes und der angrenzenden Waldwege nach dem Mann verlief negativ. Den beiden Kindern war es nicht möglich eine Personenbeschreibung abzugeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Haigerloch (ZAK): Kollision mit Gegenverkehr

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall ist es am frühen Samstagmorgen auf der Bundesstraße 463 zwischen den Ausfahrten Haigerloch und Bittelbronn gekommen. Die 23-jährige Lenkerin eines Renault Clio befuhr gegen 4 Uhr die B 463 von Haigerloch kommend in Richtung Empfingen. Kurz vor der Ausfahrt Bittelbronn setzte sie zum Überholen eines vorausfahrenden Sattelzuges an, obwohl sich zur selben Zeit auf der Gegenfahrspur ein Kleinbus näherte. Trotz einer Gefahrenbremsung durch den Lenker des Sattelzuges sowie einer Ausweichbewegung des entgegenkommenden VW Bus, kollidierte der Renault im weiteren Verlauf seitlich mit dem Kleinbus, kam ins Schleudern und prallte schließlich noch gegen die Leitplanke. Die 23-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Dort wurde bei der Unfallverursacherin ein Alkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über einem Promille ergab. Dies hatte eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins der 23-Jährigen zur Folge. Ihr Renault Clio wurde stark beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 51.000 Euro.

Balingen-Frommern (ZAK): 49-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ein renitenter 49-Jähriger musste am Samstagabend von Beamten des Polizeireviers Balingen in Gewahrsam genommen werden. Gegen 17.50 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, dass sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kurt-Georg-Kiesinger-Straße zwei Männer prügeln würden. Nach Eintreffen von zwei Streifenwagenbesatzungen bestätigte sich dies. Bei der folgenden Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der alkoholisierte 49-Jährige äußerst aggressiv gegenüber den anwesenden Beamten und beleidigte diese sowie Kunden des Einkaufsmarktes auf das Übelste. Außerdem ging er in drohender Haltung mit einer Bierflasche auf einen Polizeibeamten zu, so dass er schließlich auf den Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt werden mussten. Die folgende Nacht musste der 49-Jährige auf richterliche Anordnung im Polizeiarrest verbringen. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

