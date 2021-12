Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Polizeieinsatz der Polizeiinspektion Anklam einer angemeldeten Versammlung mit Aufzug in Wolgast

Wolgast (ots)

Die Polizeiinspektion Anklam führte heute, Mittwoch den 08.12.2021, in der Herzogstadt Wolgast einen Polizeieinsatz mit zahlreichen Einsatzkräften durch. Anlass war eine Versammlung mit Aufzug, die beim Landkreis Vorpommern-Greifswald angemeldet wurde. Zunächst hatte die Versammlung mit einer Auftaktkundgebung gegen 17:30 Uhr Am Kai in Wolgast begonnen. In der Zeit von 18:00 bis circa 20:00 Uhr bewegte sich die Versammlung in Form eines Auszugs von dort in die Lange Straße, über den Kirchplatz und die Steinstraße in Richtung Kreuzung B111/Breite Straße. Über die Breite Straße bewegte sich der Aufzug anschließend in die Baustraße, Hufelandstraße, Diestwegstraße und von dort über die Robert-Koch-Straße zurück auf die B111/Chauseestraße. Anschließend bewegten sich die Versammlungsteilnehmer in die Ernst-Thälmann-Straße auf den Ernst-Thälmann-Platz, dort wurde die Versammlung beendet. Im Stadtgebiet Wolgast kam es auf Grund des Aufzuges zu Verkehrseinschränkungen und zu temporären Vollsperrungen auf den zuvor benannten Straßen.

An der angemeldeten Versammlung unter dem Motto: "Unverhältnismäßige Coronamaßnahmen" nahmen in der Spitze rund 650 Personen teil.

Nach Beginn der Versammlung um 17:30 Uhr Am Kai in Wolgast, kam es zunächst zu einer Kundgebung mit einer Dauer von ca. 30 Minuten, ehe sich der Aufzug in Bewegung setzte. Der Auflage zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Sinne der Corona-Landesverordnung kam eine Vielzahl der Versammlungsteilnehmer zunächst nicht nach. Die Polizei nahm daraufhin Kontakt zur Versammlungsleitung auf, welche anschließend auf die Einhaltung der Maskenpflicht hinwies. Die Versammlungsteilnehmer wurden zusätzlich aktiv von den Einsatzkräften angesprochen und zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgefordert.

Im Laufe des Aufzuges verließen einige Teilnehmer die ursprünglich angemeldete Aufzugstrecke und setzten sich vom Startpunkt Am Kai über die B111 in Richtung Platz der Jugend in Bewegung. Die Polizei stoppte diesen Teil der Versammlung in der Oberwallstraße (B111) und forderte die Teilnehmer auf, umzukehren und sich wieder dem ursprünglichen Aufzug anzuschließen. Dieser Aufforderung kamen die Teilnehmer nur nach erneuter Aufforderung durch die Polizei nach und schlossen sich im Bereich der Burgstraße/Langen Straße wieder den anderen Teilnehmern auf der ursprünglichen Aufzugstrecke an. Anschließend setzte sich der Aufzug auf der geplanten Strecke wieder in Bewegung. Im weiteren Verlauf des Aufzuges hielten sich zahlreiche Versammlungsteilnehmer nicht an die Auflage eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Der Aufzug wurde daraufhin in der Baustraße gestoppt und die Versammlungsteilnehmer erneut aktiv von den Einsatzkräften angesprochen und zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung aufgefordert. Dieser Aufforderung kamen die Versammlungsteilnehmer zunächst nur in Teilen nach, sodass der Versammlungsleiter erneut auf die Einhaltung der Maskenpflicht hinweisen musste.

Nachdem die Teilnehmer ihre Mund-Nasen-Bedeckungen aufgesetzt hatten, konnte sich der Aufzug auf der geplanten Strecke wieder in Bewegung setzen. Im weiteren Versammlungsverlauf kam es zu keinen weiteren Verstößen gegen die Auflage, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Versammlungsteilnehmer konnten so ihren Weg über die Hufelandstraße, Diesterwegstraße, Robert-Koch-Straße und B111/Chauseestraße wie geplant in Richtung Ernst-Thälmann-Platz fortsetzen. Dort wurde nach einer kurzen Abschlusskundgebung die Versammlung gegen 19:30 Uhr für beendet erklärt.

