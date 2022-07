Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeibeamte angegriffen, Unfälle unter Alkoholeinwirkung, Leichtverletzte nach Verpuffung

Reutlingen (ots)

Nach sexueller Belästigung in Gewahrsam genommen

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt derzeit gegen einen 67-Jährigen, nachdem dieser am Freitagmorgen im Freibad Markwasen diverse Straftaten begangen hat. Gegen 10.20 Uhr wurde die Polizei verständigt, nachdem der 67-jähriger Mann zunächst zwei weibliche Badegäste und anschließend auch noch eine Bademeisterin belästigt hatte. Der deutsche Staatsangehörige wurde durch die Polizeibeamten noch auf dem Freibadgelände einer Personenkontrolle unterzogen, wobei er zunehmend aggressiver wurde. Als er nach einem Beamten griff, musste er zu Boden gebracht werden, wobei er sich massiv und lautstark schreiend wehrte. Zudem trat er hierbei gezielt nach den eingesetzten Polizeibeamten, traf diese jedoch nicht. Aufgrund des Zustands des 67-Jährigen wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt und dort stationär aufgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen zu den begangenen Straftaten dauern an.

Reutlingen (RT): Störer in Gewahrsam genommen

Aufgrund zahlreicher Straftaten ist eine männliche Person am frühen Sonntagmorgen in Reutlingen in der Emil-Adolff-Straße von eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen worden. Gegen 02.50 Uhr hielt sich der 19-jährige Mann hier vor einer Diskothek auf. Hierbei pöbelte der junge Mann vorbeigehende Passanten an, schlug auf diese ein und zeigte mehrfach den Hitlergruß. Zudem verhielt er sich auch gegenüber den eintreffenden Polizeistreifen äußerst aggressiv, weswegen er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden musste. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Metzingen (RT): Betrunken Fahrrad gefahren

Ein 19-Jähriger muss sich wegen einer Trunkenheitsfahrt in der Sannentalstraße von Samstagnacht verantworten. Eine Polizeistreife wurde gegen 01.10 Uhr auf den Radfahrer aufmerksam, da dieser eine äußerst unsichere Fahrweise aufwies. Immer wieder musste sich der Radler während der Fahrt abstützen. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille, woraufhin der 19-Jährige getrennt von seinem Fahrrad zum Polizeirevier Metzingen verbracht wurde. Im Anschluss musste er eine Blutentnahme durch einen verständigten Arzt über sich ergehen lassen. Seitens der Polizei werden nun weiterführende fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen geprüft.

Pfullingen (RT): Brand durch Zigarette verursacht - Eine Leichtverletzte

Leicht verletzt wurde eine 75-jährige Bewohnerin am Freitagmorgen in der Straße An der Echaz. Diverse Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei wurden gegen 10.34 Uhr verständigt, nachdem ein Brand mit einer verletzten Frau gemeldet wurde. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die verletzte 75-Jährige aufgrund medizinischer Ursache auf die Benutzung eines Sauerstoffgerätes angewiesen ist. Während der Benutzung zündete diese sich trotzdem eine Zigarette an, wodurch es zu einer Verpuffung kam. Die 75-Jährige erlitt hierdurch leichte Brandverletzungen im Gesicht und am Hals. Durch den verständigten Rettungsdienst musste sie nach der Erstbehandlung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sachschaden entstand nicht.

Plochingen (ES): Im Rausch Polizisten angepöbelt und angegriffen

Während eines Einsatzes am Freitagabend gegen 21.15 Uhr wurde eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Esslingen beim Hundertwasserhaus in der Plochinger Neckarstraße plötzlich von einem unbeteiligten Mann angepöbelt und beleidigt. Nachdem der stark alkoholisierte 64-Jährige den Anweisungen, sich zu entfernen, nur zögerlich nachkam und beim Gehen mehrfach zu stürzen drohte, sollte er durch die Beamten gehalten werden. Unvermittelt fing der 64-Jährige an, nach den Polizisten zu schlagen, worauf ihm Handschließen angelegt werden mussten. Die restliche Nacht verbrachte er dann in einer Zelle des Polizeireviers Esslingen. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen aufgrund der Übergriffe gegen die Polizeibeamten.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht

Ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr in der Tübinger Straße entstanden. Der Fahrer einer Mercedes C-Klasse befuhr die Tübinger Straße in Richtung Hauptstraße und geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die rechte Fahrbahnseite. Hier stieß der 47-Jährige mit einem ordnungsgemäß geparkten Renault Clio und einem 5er BMW zusammen. Durch den Unfall erlitt der 47-jährige Fahrer keine Verletzungen. Auf Grund seines körperlichen Zustandes musste dennoch der Rettungsdienst verständigt werden. Dieser verbrachte den Mercedes-Fahrer zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Da bei dem 47-Jährigen der Verdacht auf Medikamenteneinfluss bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Kirchheim unter Teck (ES): Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitagabend ist es gegen 18:55 Uhr im Kreuzungsbereich Stuttgarter Straße / Paradiesstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 27 Jahre alter Fahrer eines Iveco Daily aus Heilbronn die Stuttgarter Straße in Richtung Paradiesstraße. Laut Aussagen mehrerer Zeugen tat er dies mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. An der Kreuzung Paradiesstraße fuhr der Fahrer des Kleinlasters trotz roter Ampel rechts an den wartenden Fahrzeugen auf der Busspur vorbei und in den Kreuzungsbereich ein. Anschließend bog er nach links in die Paradiesstraße, wobei er aufgrund der hohen Geschwindigkeit beinahe die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und dieses in der Kurvenfahrt beinahe auf die rechte Seite kippte. Zum selben Zeitpunkt überquerte eine 26-jährige Fußgängerin aus Kirchheim ordnungsgemäß bei grün zeigender Fußgängerampel die Straße in Richtung Fußgängerzone. Die Frau wurde von dem Iveco erfasst und zu Boden geworfen, wobei sie sich erheblich verletzte. Der Lkw-Fahrer wollte sich unmittelbar nach der Kollision unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernen, was jedoch von anwesenden Passanten verhindert werden konnte. Im Fahrgastraum des Kleinlasters konnten von den zwischenzeitlich eingetroffenen Streifenbeamten des Polizeireviers Kirchheim zahlreiche teils geöffnete Alkoholika festgestellt werden. Bei der nachfolgenden Überprüfung des Lkw-Lenkers durch die Beamten vor Ort konnte sehr starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Zudem zeigte der junge Mann starke Stimmungsschwankungen, weshalb auch ein Betäubungsmittelkonsum nicht ausgeschlossen werden konnte. Nachfolgend musste er sich deshalb beim Polizeirevier Kirchheim einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall schwerverletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Am Kleinlaster entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

