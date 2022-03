Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Bargeld und Drogen geschmuggelt Zoll entdeckt bei Kontrolle größere Menge Bargeld und Marihuana

Singen (ots)

Geisingen/Kreis Konstanz: Zöllner des Hauptzollamtes Singen haben am 09.03.2022 auf einem Parkplatz an der Autobahn 81 - Höhe Geisingen - einen kurz zuvor aus der Schweiz ausgereisten Mann kontrolliert und dabei Barmittel in Höhe von knapp 50.000 Euro und eine geringe Menge Marihuana aufgefunden.

Auf Befragen gab der 38-jährige rumänische Staatsangehörige gegenüber den Zöllnern an, etwa 15.000 Schweizer Franken mit sich zu führen. Eine erforderliche Barmittelanmeldung konnte er auf Verlangen nicht vorweisen. Bei der anschließenden Intensivkontrolle des Fahrzeugs wurden von den Zöllnern - verteilt in mehreren Umschlägen - insgesamt 45.000 Schweizer Franken und 5.000 Euro aufgefunden. Unter dem Beifahrersitz fanden die Kontrolleure zudem noch ein Schraubglas mit acht Gramm Marihuana. Gegen den 38-Jährigen wurde wegen des Nichtanmeldens des mitgeführten Bargeldes ein Bußgeld- und wegen der Einfuhr der Betäubungsmittel ein Strafverfahren eingeleitet. Das Marihuana wurde vor Ort beschlagnahmt. Nach dem Entrichten der erforderlichen Barsicherheit für die zu erwartenden Strafen in Höhe von insgesamt 13.200 Euro konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

