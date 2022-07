Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisste gefunden; Verkehrsunfälle; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Vermisste gefunden

Bergwacht, Feuerwehr und Polizei haben ab dem frühen Dienstagmorgen nach einer vermissten Seniorin aus Honau gesucht. Gegen 2.40 Uhr alarmierte die Mitarbeiterin eines Seniorenzentrums die Polizei, nachdem das Fehlen der an Demenz erkrankten Frau bemerkt worden war. Zahlreiche Einsatzkräfte von Bergwacht und Feuerwehr, mehrere Streifenwagenbesatzungen, ein Personenspürhund und eine Polizeihubschrauberbesatzung nahmen anschließend die Suche nach der Seniorin auf. Diese dauerte bis in den Nachmittag an, als die Frau gegen 13.30 Uhr wohlbehalten aber geschwächt in den Räumlichkeiten des Seniorenzentrums aufgegriffen werden konnte. Der Rettungsdienst versorgte sie ambulant. Wo sich die Seniorin in der Zwischenzeit aufgehalten hatte, ist nicht bekannt. (rn)

Grafenberg (RT): Pedelec-Fahrer schwer gestürzt

Schwer gestürzt ist ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer am Dienstagvormittag auf der B 313. Der Mann war gegen 9.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der abschüssigen Bundesstraße von Grafenberg in Richtung Großbettlingen unterwegs, als er auf gerader Strecke aus noch unbekannter Ursache zu Fall kam. Der Radler, der keinen Helm getragen hatte, wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. (cw)

Engstingen-Kohlstetten (RT): In Bauwagen eingebrochen

Auf Spirituosen und Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Bauwagen in der Hagstraße eingebrochen ist. Zwischen 20.30 Uhr und 6.30 Uhr wuchtete der Einbrecher mit brachialer Gewalt die Eingangstüre auf und verschaffte sich so Zugang zu dem Bauwagen. Dort ließ er einen kleineren Wechselgeldbetrag und mehrere Flaschen Alkoholika mitgehen, mit denen er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der zurückgelassene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Neuffen (ES): Missglücktes Einparkmanöver

Eine medizinische Ursache könnte ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für ein schadensträchtiges Einparkmanöver am Montagnachmittag in der Albstraße gewesen sein. Eine 71-Jährige wollte gegen 14.45 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Albstraße einparken. Nachdem der Vorgang eigentlich abgeschlossen war, beschleunigte der Pkw plötzlich stark, streifte einen davor stehenden Renault Twingo und querte die Straße. Nachdem der Wagen über einen mit einem Gitter gesicherten zirka 50 cm tiefen Absatz gefahren war, einen Stromverteilerkasten zerstört hatte und gegen eine mobile Toilette geprallt war, kam er unmittelbar vor einer Hauswand zum Stehen. Die Fahrerin, die bei dem Unfall unverletzt geblieben war, wurde anschließend vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Mercedes, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 14.000 Euro geschätzt. (cw)

Weilheim/Teck (ES): Einbruch in Bauwagen

In einen Bauwagen im Gewann Lange Wiesen ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter hebelte in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und elf Uhr die Tür des Containers auf und fand beim Durchwühlen des Inneren etwas Bargeld sowie eine Werkzeugbox. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Tübingen (TÜ): In Linienbus gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 67-Jährige beim Sturz in einem Bus am Dienstagmorgen erlitten. Ein Kind befuhr gegen 7.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Kreuzstraße von der Pfrondorfer Straße kommend in Richtung Dorfstraße. Dabei kam es zum Kontakt zwischen dem Fahrrad und dem Bordstein. Das Kind geriet in der Folge auf die Gegenfahrspur, woraufhin der Fahrer eines herannahenden Busses eine Vollbremsung einleitete, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte die 67-jährige Mitfahrerin. Der Rettungsdienst brachte sie im Anschluss in ein Krankenhaus. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Kind, das anschließend davongefahren war, war es nicht gekommen. (rn)

