POL-RBK: Burscheid - Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zu Freitag (13.05.) wurden sowohl im Stadtteil Hand als auch in Paffrath Fahrzeuge der Marke BMW von bislang unbekannten Tätern angegangen. Der Geschädigte hatte seinen Pkw am Tag zuvor gegen 14:00 Uhr in der Peter-Walterscheidt-Straße verschlossen abgestellt. An der Straße Paffrather Mühle war der Pkw des weiteren Geschädigten ordnungsgemäß ebenfalls am Vortag gegen 20:00 ...

mehr