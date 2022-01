Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkrs. KN) Diebe klauen kaputtes Auto

Gottmadingen (ots)

Zwei noch unbekannte Männer haben am Montagabend zwischen 20 und 21 Uhr ein reparaturbedürftiges Auto gestohlen, das in der Robert-Gerwig-Straße auf dem Hof einer Werkstatt abgestellt war. Ein Spaziergänger bemerkte offenbar kurz nach dem Diebstahl den 3er-BMW, wie er in Rielasingen über den Buchenweg in Richtung Langenrain und Steißlinger Straße gefahren wird. Eine Polizeistreife fand den Wagen kurz darauf unfallbeschädigt hinter dem dortigen Bolzplatz auf einem Schotterweg. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatten die beiden Unbekannten zuvor bei der Werkstatt mehrere Fahrzeuge inspiziert, die dort abgestellt waren. Die Polizei Singen bittet unter Telefon 07731 8880 um Hinweise zu den Verdächtigen, die derzeit noch nicht näher beschrieben werden können. Zudem sucht sie noch Autobesitzer, deren Fahrzeuge möglicherweise von den Dieben mit dem gestohlenen Auto beschädigt wurden.

