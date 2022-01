Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs. KN) Alkoholisierter Radler widersetzt sich

Radolfzell (ots)

Heftigen Widerstand leistete ein 45 Jahre alter Fahrradfahrer am späten Montagabend in der Hausherrenstraße. Er sollte von einer Polizeistreife einer routinemäßigen Kontrolle unterzogen werden, wurde aber gegenüber den Beamten sofort aufbrausend und aggressiv. Wie ein Alkoholtest kurz darauf ergab, stand der Mann unter deutlichem Alkoholeinfluss. Bei einer Blutprobe in einem Krankenhaus machte der Radfahrer erneut Probleme. Er beleidigte die Beamten und spuckte nach ihnen. Dem Mann mussten schließlich Handschellen angelegt werden. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell