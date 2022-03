Xanten (ots) - In der vergangenen Woche, vom 17.03. auf den 18.03., in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr, wüteten Unbekannte auf einem Friedhof am Holzweg. Unbekannte hatten mindestens zwei Gräber, eine Bank und einen Baum mit Farbe beschmiert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 ...

