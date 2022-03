POL-WES: Xanten - Unbekannte wüten auf einem Friedhof

Rheinberg (ots) - Am Dienstagmittag gegen 15.15 Uhr schaute sich eine 38-jährige Frau die Warenauslage in einem Drogeriemarkt an der Xantener Straße an, als sie eine Berührung an der Wade spürte. Als sie nach unten sah, konnte sie einen Unbekannten sehen, der vor ihr auf dem Boden kniete und versuchte, mit dem ...

mehr