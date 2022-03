Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Unbekannter versucht, unter den Rock einer Frau zu fotografieren

Polizei sucht den Mann

Rheinberg (ots)

Am Dienstagmittag gegen 15.15 Uhr schaute sich eine 38-jährige Frau die Warenauslage in einem Drogeriemarkt an der Xantener Straße an, als sie eine Berührung an der Wade spürte.

Als sie nach unten sah, konnte sie einen Unbekannten sehen, der vor ihr auf dem Boden kniete und versuchte, mit dem Handy Fotos unterhalb ihres Rockes zu machen. Die 38-Jährige stellte den Mann zu Rede, der alles abstritt, sich aufrappelte und fluchtartig das Geschäft in Richtung Europaschule verließ.

Beschreibung des Unbekannten:

männlich, 18 - 25 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlanke Gestalt, dunkelblonde Haare, an den Seiten kurz rasiert und auf dem Kopf einen Dutt. Er trug eine schwarze Jacke der Marke Adidas mit weißen Streifen am Arm, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell