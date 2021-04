Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zeugenaufruf nach zwei Einbrüchen

Burscheid (ots)

Gestern früh (31.03.) um 06:30 Uhr ist von einer Reinigungskraft ein Einbruch in eine Grundschule in der Höhestraße festgestellt worden. Nachdem Unbekannte eine Tür zum Gebäude aufgebrochen hatten, gelangten sie offenbar in das Objekt. Im Erdgeschoss brachen sie die Tür zum Rektoriatszimmer auf, aus dem sie eine geringe Menge Bargeld entwendeten. Anschließend entleerten sie einen Feuerlöscher in diesem Raum. In einem weiteren Raum, dem Sekretariat, sprühten sie ebenfalls mit Löschschaum und fanden auch hier eine geringe Menge Bargeld vor. Am Vorabend gegen 19:11 Uhr war laut Hausmeister noch alles in Ordnung.

Wenig später, gegen 08:20 Uhr, wurde ein weiterer Tatort unweit entfernt in der Straße Auf dem Schulberg gemeldet. In einer Tagesstätte für psychisch Kranke war am Vorabend gegen 18:00 Uhr noch alles in Ordnung. Unbekannte haben in diesem Zeitraum eine Scheibe eingeschlagen und sind so in das Objekt gelangt. Auch hier nahmen sie einen Feuerlöscher an sich und verschmutzten damit stellenweise den Raum.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nähe der beiden Tatort verdächtige Personen gesehen haben. Mögliche Hinweise geben Sie bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei weiter. (ct)

