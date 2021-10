Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung mehrerer Personen - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen wurde die Gothaer Polizei am Samstag gegen 21.25 Uhr in die Lindemannstraße gerufen. Dort wirkten deri noch unbekannte Personen auf eine 48-jährige Frau und einen 36-jährigen Mann (beide polnisch) ein. Dabei wurden beide Personen leicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits auf der Flucht. Bei den Tätern sollte es sich um zwei Männer und eine Frau handeln. Zeugen der Tat können die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0229426/2021 telefonisch kontaktieren. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell