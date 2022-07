Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfälle; Transporter aufgebrochen; Audi Q3 gestohlen

Reutlingen (ots)

In Bürogebäude eingebrochen

In ein Bürogebäude in der Hindenburgstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 2.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort wuchtete er in zahlreichen Büros in mehreren Stockwerken jeweils die verschlossenen Bürotüren auf und durchwühlte dort Schreibtische, Schränke und Schubladen. Verschlossene Schubladen oder Schranktüren wurden jeweils mit brachialer Gewalt aufgestemmt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Auch über die Höhe des zurückgelassenen Sachschadens liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw).

Reutlingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Nicht ausreichender Sicherheitsabstand und Unachtsamkeit sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend an der Einmündung Aufschleifung B 28 / Jettenburger Straße ereignet hat. Ein 67-Jähriger war gegen 18.35 Uhr mit seinem Nissan Qashqai auf der Abfahrt der B 28 aus Tübingen herkommend in Richtung Jettenburger Straße unterwegs. Dabei übersah er, dass ein vorausfahrender 34-Jähriger mit seinem Citroen C1 an der Einmündung Jettenburger Straße (L384) verkehrsbedingt anhalten musste und krachte diesem mit seinem Nissan ins Heck. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitten der Citroen-Fahrer und seine 47 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen. Beide wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos, an denen Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro entstanden war, blieben fahrbereit. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): In Einkaufsmarkt eingebrochen

Vermutlich durch die Alarmanlage gestört wurde ein Unbekannter, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Einkaufsmarkt in der Tannenbergstraße eingebrochen ist. Gegen 3.15 Uhr stemmte der Einbrecher die Eingangstür auf und drang in den Verkaufsraum ein. Nachdem er dort die Alarmanlage ausgelöst hatte, ergriff er, den derzeitigen Erkenntnissen nach ohne Beute die Flucht. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (cw)

Deizisau (ES): Vorrang missachtet

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 51 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der Plochinger Straße ereignet hat. Eine 20-jährige Lenkerin eines Peugeot 108 war gegen 16.30 Uhr auf der Plochinger Straße in Richtung Stuttgart unterwegs und wollte auf Höhe eines Einkaufsmarktes nach links auf den Parkplatz einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der Radlerin, die ihr auf dem Gehweg entgegenkam. Ein Rettungswagen brachte die Radfahrerin anschließend vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden blieb mit geschätzten 500 Euro überschaubar. (cw)

Neckartenzlingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der B 297, an der Einmündung Hammetweil ereignet hat. Eine 90-Jährige befuhr mit ihrem Renault Megane gegen 15.50 Uhr den Gemeindeverbindungsweg von Hammetweil herkommend und wollte an der Einmündung nach links in die Bundesstraße in Richtung Neckartenzlingen einbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden BMW i3, der in Richtung Mittelstadt unterwegs war. Dessen 52 Jahre alter Fahrer versuchte noch durch bremsen und ausweichen einen Unfall zu vermeiden. Dennoch kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der BMW nach links von der Fahrbahn in die Böschung abgewiesen wurde. Während die Unfallverursacherin und ihr 82-jähriger Beifahrer nach derzeitigem Stand unverletzt blieben, musste der BMW-Fahrer vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Beseitigungen der Fahrzeugtrümmer war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sieben Feuerwehrleuten, sowie eine Kehrmaschine im Einsatz. Der Verkehr musste bis etwa 18.30 Uhr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. (cw)

Esslingen (ES): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwochnachmittag auf der Adenauerbrücke ereignet. Die 55 Jahre alte Lenkerin eines Skoda fuhr dort gegen 17.20 Uhr in Richtung Berkheim und krachte ins Heck eines verkehrsbedingt stehenden VW einer 54-Jährigen. Deren Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen Sprinter aufgeschoben. Beim Unfall wurde die 54-Jährige aktuellen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Sie wollte sich selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Ihr VW wurde abgeschleppt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit circa 8.000 Euro. (mr)

Neidlingen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag zu Fall gekommen und dabei verletzt worden. Gegen 15.20 Uhr war der 75-Jährige mit seiner Kawasaki auf der Weilheimer Straße von der Ortsmitte herkommend unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache ruckartig nach links lenkte, die Kontrolle über die Maschine verlor und stürzte. Der Mann kollidierte in der Folge noch mit der Seite eines entgegenkommenden Opel, der von einer 45-Jährigen gelenkt wurde. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde der Motorradfahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.500 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Filderstadt (ES): Transporter aufgebrochen

In Plattenhardt und Bernhausen hat zwischen Mittwoch und Donnerstag ein Krimineller sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und sieben Uhr schlug wohl ein und derselbe Täter an einem in der Saarstraße geparkten Peugeot Boxer sowie einem in der Dresdener Straße stehenden Mercedes Sprinter eine Heckscheibe ein und gelangte so ins Innere der Fahrzeuge. Dort entwendete der Unbekannte diverse Elektrowerkzeuge der Marken Bosch Professional sowie Hilti im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden an den Fahrzeugen dürfte mit etwa 2.000 Euro zu Buche schlagen. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Lichtenwald (ES): Vorfahrt missachtet

Zur Kollision zweier Pkw ist es am Mittwochmittag an der Kreuzung L 1151 / K 1209 gekommen. Der 38-jährige Lenker eines Hyundai war gegen 12.45 Uhr auf der Kreisstraße von Baltmannsweiler kommend unterwegs und wollte nach links auf die L 1151 abbiegen. Rechts neben ihm hatte sich an der Haltelinie ein Transporter eingeordnet, um seinerseits nach rechts abzubiegen. Als der Transporter abbog, fuhr auch der 38-Jährige los, worauf es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Peugeot einer 23 Jahre alten Frau kam. Sowohl der Unfallverursacher als auch die junge Frau wurden dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Radfahrer übersehen

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Pfäffingen erlitten. Gegen 14.45 Uhr fuhr eine 52 Jahre alte Frau mit ihrem Opel vom Parkplatz eines Supermarkts auf die Nagolder Straße ein und übersah hierbei einen 64-Jährigen, der mit seinem dreirädrigen Pedelec auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Bahnhof unterwegs war. Der Mann stürzte daraufhin zu Boden. Mit dem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am Pedelec dürfte sich auf rund 200 Euro belaufen. (mr)

Tübingen (TÜ): Alkoholisiert zu Fall gekommen

Deutlich alkoholisiert war ein Radfahrer, der am Mittwochnachmittag in der Herrenberger Straße zu Fall gekommen ist. Der 40-Jährige war gegen 16.30 Uhr stadteinwärts unterwegs, touchierte den Bordstein und stürzte zu Boden. Seine dabei erlittenen, leichten Verletzungen wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Da ein Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergab, musste der Mann anschließend noch eine Blutprobe abgeben. (mr)

Rottenburg (TÜ): Fahrzeug überschlagen

Mit noch unklaren Verletzungen musste ein 26-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen auf der K 6939 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen 0.30 Uhr mit seinem Ford Focus auf der Kreisstraße zwischen Seebronn und Ergenzingen unterwegs, als an seinem Wagen der rechte Hinterreifen platzte. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Ford, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf der angrenzenden Grünfläche, wo das Auto auf dem Dach zum Liegen kam. Der 29-Jährige konnte sich selbst aus seinem völlig demolierten Fahrzeug befreien. Der Ford, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 7.500 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. (cw)

Starzach (TÜ): Einbrüche auf Sportgelände

In einen Anbau am Sportheim in der Karl-Feederle-Straße im Ortsteil Bierlingen ist ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag, 13.30 Uhr, bis Mittwoch, 12.20 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem dortigen Grillbereich und durchsuchte die Schränke und Schubladen. Zudem brach er eine Garage auf dem Gelände auf und durchsuchte sie. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Balingen (ZAK): Audi Q3 gestohlen (Zeugenaufruf)

In der Lisztstraße ist am Mittwochnachmittag ein weißer Audi Q3 gestohlen worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge gelangten Unbekannte gegen 15 Uhr über den Hintereingang in die Bäckerei eines Supermarkts und entwendeten dort eine Handtasche. Neben Bargeld und persönlichen Dokumenten befand sich darin auch der Fahrzeugschlüssel des auf dem Parkplatz abgestellten Audi. Mit dem Pkw, an dem zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen BL-LZ 7777 angebracht waren, fuhren die Täter in der Folge in Richtung Wohngebiet Lauwasen davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell