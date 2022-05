Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pferd verendet auf Weide

Zeugen gesucht

Gronau (ots)

Verendet auf einer Pferdekoppel an der Klosterstraße in Gronau-Epe aufgefunden wurde ein 23 Jahre alter Wallach am Dienstagabend. Das Tier hatte eine Verletzung am Körper. Ungeklärt ist noch die Frage, ob diese ursächlich für den Tod des Pferdes ist. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell