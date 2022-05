Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstähle rund um Fahrräder gehen weiter

Gronau (ots)

Ein Pedelec, ein Fahrrad sowie diverse Fahrradteile haben Unbekannte in Gronau entwendet. Auf der Neustraße stahlen Unbekannte ein KTM-Pedelec am Sonntag zwischen 11.30 und 17.00 Uhr. Die Geschädigte hatte ihr Rad mit einer Kette an einem Mast angeschlossen. Zwischen Sonntag, 20.00 Uhr, und Montag, 05.00 Uhr, trieben Diebe ihr Unwesen an der Zollstraße. Sie nahmen ein Pedelec des Typs Victoria ETrekking 11.3 mit. Ein in Epe am Bahnhof abgestelltes Damenrad des Herstellers Victoria wurde am Montag zwischen 07.20 und 17.05 Uhr entwendet. Einen fest installierten Fahrradcomputer an der Ochtruper Straße sowie einen Pedelec-Akku an der Hans-Klaas-Straße stahlen Unbekannte am Montag zwischen 17.30 und 18.30 Uhr, beziehungsweise zwischen 08.30 und 12.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

