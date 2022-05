POL-BOR: Gronau - Polizei beendet Besetzung von Strommasten

Borken (ots) - Fünf hochwertige Angeln, einen Hochdruckreiniger und eine Sauerstoffpumpe haben Diebe in der Nacht zum Montag in Borken entwendet. Die Gegenstände hatten in einer Gartenlaube gelegen, die auf einem Grundstück an der Duesbergstraße steht. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Markus Hüls Telefon: 02861-900-2203 ...

