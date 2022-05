POL-BOR: Borken - Diebstahl aus Gartenlaube

Bocholt (ots) - An insgesamt acht parkenden Wagen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende auf Fensterscheiben eingeschlagen. Die Tatorte liegen an der Neustraße, an der Gasthausstraße, am Sankt-Georg-Platz und an der Kaiser-Wilhelm-Straße. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Kontakt für Medienvertreter: ...

