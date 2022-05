Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Nachtragsmeldung zu "B 70 nach Unfall gesperrt"

Heek (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr ein 74-jähriger Autofahrer aus Horstmar die B 70 von Heek kommend in Richtung Schöppingen. Nach Überqueren der Dinkelbrücke stieß er mit einer 43-jährigen Autofahrerin aus Heek zusammen. Diese war gegen 11.30 Uhr von einem Wirtschaftsweg nach links auf die B 70 in Richtung Heek/Dinkelbrücke eingebogen. Bei dem Zusammenstoß erlitten der 74-Jährige leichte und seine 69-jährige Beifahrerin aus Horstmar schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide in ein Ahauser Krankenhaus. Die 43-Jährige und ihr 6-jähriger Beifahrer aus Heek kamen beide mit leichten Verletzungen in ein Gronauer Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die nicht mehr fahrbereiten Wagen mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 70 komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell