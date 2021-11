Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in zwei Neusser Ladenlokale

Neuss (ots)

Am Samstag (20.11.), gegen 23:55 Uhr, beobachteten Anwohner, wie ein Unbekannter die Scheibe eines Sonnenstudios an der Bergheimer Straße einschlug. Die Zeugen sprachen den dunkel gekleideten Mann an, der daraufhin in Richtung Chrysanthemenstraße flüchtete. Eine detaillierte Personenbeschreibung war den Zeugen aufgrund der Dunkelheit nicht möglich. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

In der Zeit von Freitag (19.11.), 18:30 Uhr, bis Montag (22.11.), 07:30 Uhr, kam es zu einem eher ungewöhnlichen Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft an der Krefelder Straße. Unbekannte öffneten gewaltsam die Tür eines Nebengebäudes an der Königstraße und verschafften sich nach dem Durchbrechen einer Leichtbauwand Zutritt zu dem Ladenlokal. Aus der Auslage wurden nach ersten Erkenntnissen circa 150 Kleidungsstücke, vorwiegend Winterjacken und -westen gestohlen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell