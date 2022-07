Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Flugunfall bei Unwetter

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ): Heißluftballon abgestürzt - drei Schwerverletzte

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ermitteln derzeit nach einem Flugunfall, welcher sich am Donnerstagabend in Zusammenhang mit einem Unwetter in Bad Niedernau ereignet hat. Ab etwa 20.45 Uhr gingen bei der Polizei und dem Rettungsdienst mehrere Notrufe ein, in welchen von einem abgetriebenen Heißluftballon berichtet wurde, welcher offensichtlich abzustürzen drohte. Nachdem die ersten Sichtungen im Bereich Hechingen erfolgten, konnten Zeugen den Heißluftballon im weiteren Verlauf bei Mössingen und später bei Rottenburg beobachten. Der mit insgesamt zehn Personen besetzte Heißluftballon konnte schließlich gegen 21.15 Uhr im Bereich Bad Niedernau festgestellt werden, als er sich bereits auf dem Boden befand. Im Rahmen einer Notlandung waren drei der insgesamt zehn Insassen augenscheinlich schwer verletzt worden, die anderen Personen wurden nur leicht oder gar nicht verletzt. Die Verletzten mussten nach medizinischer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

