Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kind wird von Auto erfasst - Geislingen

Ulm (ots)

Für reichlich Aufsehen hat ein Verkehrsunfall am Samstagabend in Geislingen gesorgt. Ein 13-jähriger Junge rannte zwischen parkenden Fahrzeugen hindurch über die Überkinger Straße, ohne auf den Verkehr auf der Fahrbahn zu achten. Hierdurch geriet eine 52-jährige Opelfahrerin, welche die Überkinger Straße in Richtung Sternplatz befuhr, in höchste Not. Trotz vorschriftsmäßiger Fahrweise erkannt die Frau den Jungen durch die geparkten Fahrzeuge zu spät. Trotz Bremsung und Ausweichmanöver konnte die Autofahrerin die Kollision mit dem Kind nicht mehr vermeiden. Der 13-jährige zog sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik verbracht. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf einige hundert Euro.

