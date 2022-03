POL-BO: Mehrere Versammlungen in Herne erfordern polizeiliche Begleitung

Bochum (ots) - Das Verkehrskommissariat sucht einen Radfahrer, der sich nach einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin am Freitagnachmittag, 4. März, in Bochum-Wiemelhausen unerlaubt entfernt hat. Nach bisherigem Kenntnisstand stieg eine 17-jährige Bochumerin um 16.45 Uhr an der Königsallee an der Bushaltestelle "Werk Eikhoff" aus dem Bus aus und kollidierte ...

mehr