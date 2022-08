Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Pkw-Diebstahl; Alkoholisierter Autofahrer; Kupferdiebe; Verkehrsunfall mit Schwerverletzter

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): In Gemüsegeschäft eingebrochen

In ein Gemüsegeschäft in der Metzinger Straße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, zwölf Uhr, und Montag, 5.20 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem durchwühlte er in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Verschlossen Türen wurden mit brachialer Gewalt aufgestemmt. Soweit bislang bekannt ist, fiel ihm ein kleinerer Wechselgeldbetrag in die Hände, mit dem er unerkannt flüchtete. Entsprechende Spuren deuten auch darauf hin, dass er versucht hatte, in eine angrenzende Paketannahmestelle einzubrechen, offenbar aber gescheitert war. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): VW Polo gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem älteren grünen VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen ES-IG255 fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Der Wagen mit dem Baujahr 1998, im Wert von etwa 400 Euro war in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, bis Montag, zehn Uhr in der Gotthard-Müller-Straße verschlossen geparkt gewesen und wurde in diesem Zeitraum entwendet. Hinweise zu dem gesuchten Polo nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/7091-3 entgegen. (cw)

Esslingen (ES): Alkoholisiert und riskant unterwegs (Zeugenaufruf)

Gegen einen alkoholisierten Autofahrer, der am Sonntagabend andere Verkehrsteilnehmer mit riskanten Überholmanövern gefährdet haben soll, ermittelt derzeit das Polizeirevier Esslingen. Nach aktuellem Kenntnisstand war der 26-Jährige mit einem schwarzen Audi gegen 19.20 Uhr zunächst auf der L 1192 von Nellingen nach Esslingen unterwegs und fuhr dann über die Adenauerbrücke in die Ulmer Straße. Weiter führte ihn sein Weg durch die Schorndorfer Straße in die Hegensberger Straße und von dort weiter über die Liebersbronner Straße in die Neue Straße. Im Einmündungsbereich des Camererweg musste er schließlich verkehrsbedingt anhalten. Auf seiner Fahrt soll der Mann riskant gefahren und auch überholt haben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stießen vor Ort zudem auf ein ringsum beschädigtes Fahrzeug des 26-Jährigen. Da bei ihm ein Alkoholtest außerdem einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergab, musste er noch eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Audi wurde in der Folge abgeschleppt. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des 26-Jährigen machen können oder Geschädigte, die von diesem gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (mr)

Balingen (ZAK): Kupferdiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Im Laufe des Wochenendes wurden über 30 Meter Dachrinnen und Fallrohre aus Kupfer von einem Schulgebäude in der Hurdnagelstraße in Dürrwangen gestohlen. In der Zeit von Freitag, zwölf Uhr, bis Montag, sieben Uhr, flexte ein bislang unbekannter Täter die Befestigungsschellen ab und nahm die Kupferrohre in bislang unbekanntem Wert mit. Ein Hausmeister bemerkte am Montagmorgen den Diebstahl und verständigte das Polizeirevier Balingen, das die Ermittlungen nach dem Täter aufnahm. Sachdienliche Hinweise, insbesondere über den Verbleib des Diebesguts werden unter Telefon 07433/264-0 erbeten. (ms)

Bisingen (ZAK): Verkehrsunfall mit Schwerverletzter (Zeugenaufruf)

Eine schwerverletzte Pkw-Lenkerin und ein schrottreifes Auto sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag auf der Kreisstraße 7111 ereignet hat. Gegen 9.45 Uhr geriet eine 18-jährige Fahrerin eines BMW Mini aus bislang ungeklärter Ursache auf der K7111 von Zimmern in Richtung Wessingen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Vermutlich durch Gegenlenken kam sie schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab, überquerte die von rechts einmündende Straße An der Bismarckhöhe, bevor sie mit einem Verkehrszeichen kollidierte und sich überschlug. Die Heranwachsende wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 4.000 Euro. Er musste nachfolgend abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Balingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (ml)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell