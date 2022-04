POL-NI: Unfallflucht

Eystrup (ots) - (BOE) Am 07.04.2022, gegen 15:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hoya im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche ein Autotransportergespann in Eystrup. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugkombination mit 7740 kg bei erlaubten 7000 kg überladen war. Das am Anhänger angebrachte Zugmaul war verschlissen und führte zu einem Wechsel an Ort und Stelle. Zudem konnte der ...

mehr