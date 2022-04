Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Autotransporter kontrolliert und stillgelegt

Eystrup (ots)

(BOE) Am 07.04.2022, gegen 15:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hoya im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche ein Autotransportergespann in Eystrup. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugkombination mit 7740 kg bei erlaubten 7000 kg überladen war. Das am Anhänger angebrachte Zugmaul war verschlissen und führte zu einem Wechsel an Ort und Stelle. Zudem konnte der Fahrzeugführer keine Genehmigung des gewerblichen Gütertransportes vorweisen, das Dokument lag noch bei seiner Firma in Polen. Der vorgeschriebene Fahrtenschreiber wurde außerdem nicht ordnungsgemäß bedient, die benötigte Fahrerkarte hatte der Fahrzeugführer nicht dabei. Aufgrund der gesammelten Ordnungswidrigkeiten wurde eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich erhoben, die der Fahrzeugführer vor Ort bezahlte. Die Weiterfahrt mit dem Gespann wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell