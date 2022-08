Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Auseinandersetzung; Exhibitionist aufgetreten; Weißer Bulli gestohlen

Reutlingen (ots)

Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Betzingen leicht verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr war eine 36-Jährige mit einem VW Golf auf der Wilhelm-Kuhn-Straße unterwegs und hielt im Einmündungsbereich zur Heppstraße an. Beim Rechtsabbiegen in die Heppstraße übersah sie einen entgegenkommenden, 38 Jahre alten Radfahrer. Dieser war mit seinem Mountainbike von der etwas versetzten Borsigstraße aus quer über die Heppstraße in Richtung Wilhelm-Kuhn-Straße gefahren. Die Frau versuchte durch ein Ausweich- und Bremsmanöver dem Radler auszuweichen. Ersten Erkenntnissen nach verwechselte die Fahrerin hierbei jedoch das Gas- mit dem Bremspedal, worauf ihr Fahrzeug beschleunigte. Im Anschluss kam der Wagen von der Straße ab, durchfuhr zwei angrenzende Gärten und blieb an einem Betonkasten stehen. Der gestürzte Radfahrer sowie die Pkw-Lenkerin wurden vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Der VW Golf musste geborgen und abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Metzingen (RT): Auf der B 28 ins Schleudern geraten

Ein Pkw-Lenker ist am späten Montagnachmittag auf der B 28 ins Schleudern geraten und in die Leitplanken geprallt. Der 32-Jährige befuhr gegen 17.45 Uhr mit einem 3er BMW die Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Unterführung der Neckar-Alb-Bahn musste er verkehrsbedingt aufgrund des stockenden Verkehrs vor ihm abbremsen. Auf der regennassen Fahrbahn verlor der BMW-Lenker die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte gegen die rechtsseitige Schutzplanke am Beginn des Beschleunigungsstreifens. Hierbei wurde sein Fahrzeug so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf zirka 7.000 Euro. Die Schadenshöhe von den Leitplankenelementen muss noch erhoben werden. (ms)

Aichtal (ES): Unfall auf der L 1185

Erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L 1185 entstanden. Ein 42-Jähriger war gegen 14.50 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Landesstraße von Waldenbuch kommend in Richtung Neuenhaus unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang überholte er einen Radfahrer und geriet dabei mit seinem Gespann auf die Gegenfahrspur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die entgegenkommende, 69 Jahre alte Lenkerin eines Peugeot den ersten Erkenntnissen zufolge stark bremsen und nach rechts ausweichen, wobei ihr Wagen gegen den dortigen Bordstein prallte. Ein dahinterfahrender, 49-jähriger VW-Lenker, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Peugeot und der VW mussten abgeschleppt werden. Zu einer Berührung mit dem Sattelzug war es nicht gekommen. (rn)

Deizisau (ES): Fensterscheibe zerbrochen

Leichte Verletzungen hat eine 34-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B 10 erlitten. Die Frau war mit einem VW Transporter kurz nach elf Uhr von Deizisau kommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Einige hundert Meter vor der Ausfahrt Esslingen-Zell flog ein unbekannter Gegenstand gegen die linke Fensterscheibe des Wagens, die dadurch zerbrach. Hierbei wurde die 34-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden. Der Schaden am VW, der abgeschleppt werden musste, wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Ob der Gegenstand durch Mäharbeiten, die zu diesem Zeitpunkt entlang der Bundesstraße stattfanden, gegen die Scheibe geschleudert wurde, ist nicht bekannt. (mr)

Kirchheim unter Teck (ES): In Wohnung eingebrochen

Ein unbekannter Täter ist am Montagabend in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Ficker-Straße eingestiegen. Gegen 22 Uhr fiel den Bewohnern beim zu Bett gehen auf, dass das Schlafzimmer augenscheinlich durchwühlt worden war. Die Wohnungsinhaber hatten sich zuvor im Wohnzimmer aufgehalten und das Schlafzimmerfenster im Hochparterre für etwa eineinhalb Stunden zum Lüften geöffnet. Dies nutzte der Unbekannte offenbar aus und stieg in das Schlafzimmer ein. Hierbei erbeutete er Modeschmuck und diverse Alltagsgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ml)

Unterensingen (ES): In die Leiplanken gekracht

Nicht den Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 19-Jähriger am Montagabend auf der B 313 verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 22.20 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Bundesstraße in Richtung Plochingen unterwegs. Weil er bei dem starken Regen viel zu schnell fuhr, kam er etwa 200 Meter vor der Auffahrt zur A 8 mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte in die Leitplanken. Danach drehte sich der Mercedes mehrmals um die eigene Achse, bevor er entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der Mercedes nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden an Auto und Leitplanken wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Polizeieinsatz in Gemeinschaftsunterkunft

Eine Auseinandersetzung zwischen vier Personen hat in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem größeren Polizeieinsatz in der Alten Landstraße geführt. Gegen zwei Uhr kam es zwischen drei Bewohnern im Alter von 18, 30 und 41 Jahren und einem 22-jährigen Bewohner in der Gemeinschaftsunterkunft aus nichtigem Grund zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die letztendlich auch in Handgreiflichkeiten mündeten, bei der der 22-Jährige auch ein Buttermesser vorgezeigt haben soll. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde die Unterkunft mit mehreren Streifenbesatzungen, darunter auch Polizeihundeführern, angefahren. Der 22-Jährige leistete bei den nachfolgenden polizeilichen Maßnahmen Widerstand und musste in Gewahrsam genommen werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Gegen die vier an der Auseinandersetzung Beteiligten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. (ml)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Montagabend gegenüber einer Frau unsittlich gezeigt. Die 25-Jährige befand sich in Begleitung gegen 18.20 Uhr am Baggersee in Hirschau, als ein lediglich mit einem blauen T-Shirt bekleideter Mann an ihr vorbeilief. Dieser kam kurz darauf zurück und onanierte vor der jungen Frau. Als deren Begleiter den Unbekannten daraufhin ansprach, entfernte sich dieser zu Fuß in Richtung Rottenburg. Der Mann ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, zirka 170 cm groß und hat eine leicht untersetzte Figur sowie schütteres Haar im Stirnbereich. Außer dem blauen T-Shirt war er unbekleidet. Hinweise zu dem Gesuchten werden unter Telefon 07071/972-8660 erbeten. (ms)

Rottenburg (TÜ): Kind ausgewichen und gestürzt

Ein Motorrollerfahrer ist am Montagabend einem Kind ausgewichen und dabei zu Fall gekommen. Der 67 Jahre alte Mann befuhr kurz vor 18.30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Tübinger Straße von der Ehinger Straße herkommend, als plötzlich eine Dreijährige von rechts nach links über die Straße rannte. Das Mädchen hatte sich zuvor zusammen mit seiner Mutter vor einer Baustelle am rechten Rand aufgehalten. Beim Abbremsen und Ausweichen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Zweirad und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Zu einer Kollision mit dem Kind war es nicht gekommen. Der Schaden am Motorroller beträgt rund 500 Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): Weißer Bulli gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein weißer VW Bus T4 ist in den vergangenen Tagen vom P&R Parkplatz bei den Gleisen in der Schadenweilerstraße in Rottenburg gestohlen worden. Das Fahrzeug wurde am Mittwoch, gegen zwölf Uhr, dort abgestellt. Am Montagmorgen stellte der Besitzer gegen acht Uhr das Fehlen fest und verständigte die Polizei. An dem Wagen war das Kennzeichen SÜW-LW 126 angebracht und hatte einen Zeitwert von etwa 6.000 Euro. Hinweise zu dem gestohlenen Bulli werden unter Telefon 07472/9801-0 an das Polizeirevier Rottenburg erbeten. (ms)

Bisingen (ZAK): In die Leitplanken geprallt

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B 27 entstanden. Ein 18-Jähriger war gegen 15.45 Uhr mit einem Opel Vivaro auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße von Bisingen herkommend in Richtung Hechingen unterwegs. In der Wessinger Senke fuhr er eigenen Angaben nach über einen auf der Fahrbahn liegenden Gegenstand und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen des jungen Mannes prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke. Im Anschluss übersteuerte der Fahranfänger seinen Wagen und stieß noch gegen die rechte Leitplanke. Der Opel war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

