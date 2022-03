Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220318 - 0297 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 31-jähriger Mann befand sich am Donnerstag, den 17. März 2022, gegen 18.15 Uhr, zu Fuß unterwegs in der Elbestraße. Dort führte er ein Videotelefonat und hielt aus diesem Grund zwei Smartphones mit ausgestreckten Armen von sich. Diesen Umstand machte sich ein zunächst unbekannter Täter zu Nutze, griff dem 31-Jährigen über die Schulter und entwendete beide Handys. Mit seiner Beute flüchtete der Täter, gefolgt von dem Geschädigten. Diesem gelang es, den Täter einzuholen und ihn in der Elbestraße zu Boden zu ringen. Auch konnte er wieder seine Handys an sich nehmen. Damit versuchte er nun, sich fluchtartig abzusetzen, diesmal verfolgt von dem Täter, der ihn noch in der Elbestraße wieder einholte, ihn dort zu Boden brachte und mehrfach ins Gesicht schlug. Der Täter raubte nun eines der Smartphones und floh in Richtung der Niddastraße. Der Geschädigte erlitt durch die Attacke Schwellungen im Gesicht und Schürfwunden durch den Sturz. Er wurde noch vor Ort medizinisch versorgt.

Durch eine aufmerksame Streife des 13. Polizeirevieres konnte der Beschuldigte beim Betreten eines Laufhauses entdeckt und festgenommen werden. Wie sich dann herausstellte, handelt es sich bei ihm um einen 32-jährigen Mann, gegen den noch zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Darmstadt und Frankfurt vorlagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell