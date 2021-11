Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof/Gartenstadt: Vandalismus - Unbekannte beschädigten Straßenbahnhaltestelle Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof: (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten am frühen Donnerstagmorgen gegen 0:15 Uhr mehrere Glasscheiben des Wartehäuschens und der Abtrennung zur Fahrbahn sowie den Fahrkartenautomaten an der Haltestelle Freilichtbühne in der Waldpforte. Augenscheinlich nutzten sie hierfür einen Nothammer, wie er in den Straßenbahnen des öffentlichen Personennahverkehrs vorzufinden ist. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Telefon 0621 77769-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell