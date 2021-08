Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 37 Lkw-Batterien sichergestellt, Transporter einge-zogen

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am gestrigen Nachmittag, 3. August 2021, zog ein polnischer Kleintransporter im Autobahntunnel Königshainer Berge die Aufmerksamkeit der Bundespolizei auf sich. Das Fahrzeug tauchte plötzlich im Spiegel des Dienstfahrzeuges auf und sollte angehalten werden. Anstatt dem Streifenwagen bis zur Kontrollposition zu folgen, wechselte der Fahrer mehrmals die Fahrspuren, ignorierte auch alle Anhaltesignale. Erst an der Anschlussstelle Görlitz gelang es mit der Unterstützung weiterer Streifen, den Peugeot Boxer zu stoppen. Auf dem Rastplatz An der Neiße folgte anschließend eine eingehende Kontrolle. Zunächst erklärte der polnische Kraftfahrer (31) hinsichtlich seiner Fahrweise, dass er nur noch wenig Kraftstoff im Tank habe und deshalb zügig nach Polen wolle. Weil der Mann weder Führerschein noch Zulassungsbescheinigung mitführte, war zunächst eine Daten-abfrage bei den polnischen Behörden notwendig. Demnach ist der 31-Jährige im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei dem Peugeot handelte es sich ferner um einen Mietwagen, dessen Nutzung vertraglich geregelt war. Bei der Ladung sah die Sache allerdings ganz anders aus: im Laderaum kamen zunächst gebrauchte Autobatterien zum Vorschein. Dazu gab der spätere Beschuldigte zu Protokoll, dass er diese für insgesamt 5,00 Euro bei einer Privatperson gekauft habe. Ersten Ermittlungen nach wurden die Batterien jedoch im Januar dieses Jahres aus einer Lkw-Werkstatt im Saalekreis entwendet.

In diesem Zusammenhang wurde der Fahrer nach erfolgter Sicherstellung der Ladung wegen des Verdachts der Hehlerei angezeigt.

Weil es sich um alte, in der Werkstatt ausgetauschte, Lkw-Batterien handelte, bestand weiterhin der Verdacht, dass gegen Abfallvorschriften verstoßen wurde.

Vor diesem Hintergrund verständigten die Bundespolizisten ihre Kollegen vom Zoll. Der Zoll übernahm den Fall und die sicherge-stellten 37 Lkw-Batterien. Nach Erstattung einer entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeige prüft nun die Landesdirektion Sachsen, inwiefern ein Fall der illegalen Abfallbeseitigung vorliegt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell